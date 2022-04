Derfor er du så ofte forkjølet nå

Etter to lange koronaår har nordmenn blitt mindre eksponert for andre smittsomme sykdommer. Det er det mange som nå merker konsekvensene av.

Klør det i halsen og renner i nesa om dagen? Kanskje har det vært sånn en stund? I så fall er du ikke alene.

Forkjølelse, influensa og bakterier sprer seg blant befolkningen igjen etter to år hvor det meste har handlet om koronaviruset.

FHI antar at immuniteten mot influensa og andre luftveisvirus nå er lavere enn den pleier å være.

Mange er syke

– Vi er helt klart inne i en periode nå hvor folk er mer forkjølet enn tidligere, sier Nicolai Klem.

Klem er medisinsk ansvarlig lege i Hjemmelegene og forteller at også han er forkjølet om dagen.

– Mange er syke nå, og ikke nødvendigvis med covid. Det vi ser mest av nå er andre luftveisinfeksjoner, som for eksempel den vanlige forkjølelsen, sier han.

Mange merker kanskje også pollens ankomst, og forveksler allergien med sykdom da symptomene ligner.

- Glemt hvordan det er

Hvis du føler at det tar uvanlig lang tid å bli kvitt infeksjonen, kan legen forsikre om at det er en helt normal problemstilling, som vi rett og slett bare har glemt bort.

– Min teori er at folk har glemt litt hvordan det er å være syk. Det er ikke unormalt at vinterforkjølelser henger litt i og at man føler at slimhosten ikke gir seg, sier han og legger til:

– Det er lenge siden virus har hatt mulighet til å spre seg. Folk var gode på smitteverntiltak og var mindre i kontakt med andre folk.

Nå mener legen vi går tilbake til de samme feilene vi gjorde før pandemien. Vi glemmer blant annet å hoste i albuen og sprite hendene.

– Vi er mer oppå hverandre i kontorer og hjemme, som gir økt risiko for smitte, sier Klem.

Resultat av fravær av smitte

Lege i FHI, Trine Hessevik Paulsen, skriver i en e-post til TV 2:

– Beskyttelse mot influensa, RS-virus og andre vanlige virus opprettholdes ved at vi stadig utsettes for nye virus med små endringer, slik at immunforsvaret fortløpende oppdateres i takt med virusutviklingen.

Fraværet av slik smitte de siste årene har sannsynligvis resultert i at immuniteten i befolkningen er lavere enn den pleier å være, mener FHI.

Hessevik Paulsen skriver at det pågående influensautbruddet gir mye sykdom akkurat nå.

– Årets influensasesong gikk i gang i uke 12, og i forrige uke økte andelen legebesøk for influensa og influensainnleggelser.

Det er fortsatt uvisst når influensatoppen er nådd.

Dette kan du gjøre

Hvis du lurer på hvordan du skal bli kvitt den konstante forkjølelsen, er det rett og slett helt banale ting som gjelder.

LITE Å GJØRE: Gode gammeldagse helsekost-råd er den eneste nøkkelen til godt immunforsvar, mener immunologen. Foto: Truls Aagedal

– På generell basis er tilstrekkelig søvn, hvile og et godt kosthold viktig for en god helse, som også gjør kroppen bedre i stand til å håndtere runder med infeksjon, sier Hessevik Paulsen.

Immunolog ved Universitetet i Oslo, Anne Spurkland, mener vi strengt tatt ikke kan gjøre så mye for å styrke immunforsvaret.

– Immunforsvaret skal ikke være mer enn passe sterkt, sier hun og viser til de gode gamle rådene for å ha god helse:

Spise variert, litt av alt, men hovedsakelig mye grønnsaker og grove kornprodukter. Være fysisk aktiv. Passe på å ha regelmessig døgnrytme.