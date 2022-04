Bildet vekker sterke reaksjoner – her er historien bak

Det er en massiv strøm av bilder av krigens ofre. Flyktninger, bomberom, døde i gatene. Men av og til kommer det bilder som gjør uvanlig sterkt inntrykk. Bildet over er ett av dem, og Reuters forteller historien bak.

Mandag skulle Victor Gubarev (79) ut for å kjøpe brød da han ble drept under et bombeangrep like utenfor boligblokken hans i Kharkiv nordøst i Ukraina. Han ble truffet av et fragment, og døde momentant.

Bare noen minutter etterpå gikk datteren Jana Batsjek ut for å lete etter ham.

Sjokket, fortvilelsen og sorgen over det hun fant er tydelig i bildene som ble tatt av Reuters' fotograf. Janas kjæreste og mor forsøker å roe henne ned.

To dager senere sitter den ukrainske engelsklæreren hjemme på kjøkkenet. Hun er fremdeles i sjokk og klarer ikke slutte å gråte.

– Jeg husker bare eksplosjonen. Jeg kom tilbake fra butikken og hørte kraftige smell, forteller hun.

FORTVILELSEN: Jana gikk ut for å se etter faren da han ikke kom hjem etter å ha handlet brød. Slik fant hun ham. Foto: REUTERS/Alkis Konstantinidis

Moren ropte på henne og hun kunne høre at stemmen hennes skalv. Hun sa faren hadde gått ut for å kjøpe brød, og ikke hadde kommet hjem igjen.

– Jeg begynte å ringe ham, men fikk ikke svar, sier Jana. De tok på seg jakkene og gikk ut for å se etter ham. Både ambulansepersonell og fotografer var allerede på stedet.

– Unnskyld, sier Jana. Hun beklager at hun ikke klarer å slutte å gråte.

– Jeg vil bare glemme det. Bildet. Bildet da jeg så ham, sier hun.

Ambulansepersonellet forsøker å roe ned Jana. Foto: REUTERS/Alkis Konstantinidis

Hun forteller at datteren er heldig som får huske bestefaren slik han egentlig var. På tross av krig forsøkte han å holde humøret oppe. Han smilte og kalte datter og barnebarn for heltinnene sine.

Ved siden av massegraver i Butsja utenfor Kyiv, de enorme ødeleggelsene i Mariupol, har den ustoppelige bombingen av Ukrainas nest største by, Kharkiv, blitt symbolene for det Kreml kaller en «militær spesialoperasjon». Ingen vet hvor mange sivile som er døde. Trolig er det flere titusener.

Jana og samboeren utenfor boligblokken både hun og foreldrene bor i. Foto: REUTERS/Alkis Konstantinidis

Kharkiv har vært under angrep siden krigens begynnelse 24. februar.

Mange av byens tre millioner innbyggere har flyktet, men ifølge ordføreren er det fremdeles én million sivile igjen. Mange av dem har flyttet ned i kjellere eller byens T-banesystem og blitt boende der i ukesvis, men noen har av ulike grunner blitt hjemme.

Gubarev er en av de siste dagers ofre. Den tidligere sjåføren var pensjonist, og ønsket ikke å flykte på grunn av helseproblemer både han og konen slet med.

MINNER: Janas mor, Luybov Gubareva og far, Victor Gubarev, på en bilde fra lykkeligere tider Foto: REUTERS/Alkis Konstantinidis

Jana er parets eneste datter. Nå ser mor og datter på bildene fra tidligere ferier ved Svartehavet. De var en middelklassefamilie uten særlig mye penger. Moren var pianolærer og faren jobbet som sjåfør og mekket på biler. Han likte å leke med Jana da hun var barn.

Nå håper de at de kan få gravlagt faren. Det forsterker tapet å ikke vite om de får gitt ham en skikkelig gravferd.

– Det er ikke som vi er vant til. Vi har ingen grav eller et stille sted man kan samle venner og familie for å ta avskjed, sier hun.

Brødet faren bar i hendene da han døde ligger fremdeles på kjøkkenet til Jana. Hun får seg ikke til å kaste det. Foto: REUTERS/Alkis Konstantinidis

Brødet faren hadde handlet ligger fremdeles i plastposer på kjøkkenet. Jana får seg ikke til å kaste det, men hun vil heller ikke røre det.

– Brødet lå i blod. Men det er en del av min far. Det er det siste han holdt i hendene sine, sier hun.

Storoffensiv

Kharkiv er fremdeles under intenst bombardement. Det skjer samtidig som russerne hevder å ha beseiret havnebyen Mariupol.

– Russerne bomber byen fullstendig hensynsløst, sier ordfører i Kharkiv, Ihor Terekhov i en TV-sendt uttalelse torsdag.

Ukrainske soldater lager te i en rolig stund i Kharkiv onsdag. Foto: SERHII NUZHNENKO

Russland har som mål å ta hele Donbas-regionen som består av fylkene Luhansk og Donetsk, samt en landbro sørover mot den anekterte Krim-halvøya.

Russland har de siste dagene gitt den viktige havnebyen Mariupol nådestøtet og erklærte seier over den utbombede havnebyen ved Svartehavet torsdag. President Volodymyr Zelenskij hevder at dette ikke stemmer.

Mariupol har vært under angrep fra russiske styrker og russisk-støttede separatister i to måneder, og over 300.000 av byens 450.000 innbyggere har flyktet.

PÅ FLUKT: En ung jente og hunden hennes reiser fra Zaporizhzhia som ligger 20 mil fra Mariupol. (AFP) Foto: Bulent Klic

Russland sier de vil inngå «humanitær våpenhvile» med de siste gjenværende ukrainske soldatene i Mariupol, men hevder Ukrainske soldater på området til stålverket Azovstal nekter å overgi seg.

– En våpenhvile vil starte med at de ukrainske styrken heiser hvite flagg og henger hvite flagg rundt enkelte deler av Azovstal. Dersom vi ser disse tegnene, vil Russlands væpnede styrker umiddelbart stanse kamphandlingene og tilby fritt leide, heter det i en uttalelse fra det russiske forsvarsdepartementet fredag.

Det har vært liten eller ingen framgang i fredssamtalene de siste ukene, og krigen raser derfor videre, til tross for omfattende internasjonale straffereaksjoner mot Russland og innstendige bønn om våpenhvile fra ukrainske og andre lands ledere.