Interessen rundt kjærlighetslivet til Taylor Swift (32), som først ble kjent for å skrive låter om ung kjærlighetssorg tidlig på 200-tallet, har vært stor.

I 2017 kom nyheten om at den Grammy-vinnende sangeren hadde funnet kjærligheten med den britiske skuespilleren Joe Alwyn (31).

Rykter om forlovelse

Det har lenge florert rykter om at stjerneparet skal ha tatt forholdet et steg videre og forlovet seg. Ryktene ble virkelig forsterket etter at Swift delte et innlegg på Instagram der hun skrev følgende:

– Hjertet mitt har blitt lånt og ditt har blitt blått, alt er bra når jeg ender opp med deg, skrev hun i innlegget.

Duoen har holdt en svært lav profil rundt forholdet, og det finnes knapt et bilde av de to sammen. Stjerneparet har heller aldri uttalt seg direkte om ryktene om forlovelsen, før nå.

– Hvis jeg fikk et pund for hver gang jeg har blitt fortalt at jeg har vært forlovet, så ville jeg hatt mange mynter, forteller Alwyn i et intervju med Wall Street Journal.

Svarer på ryktene

Men skuespilleren vil verken bekrefte eller avkrefte om det er noe holdt i disse ryktene.

– Sannheten er at hvis svaret var ja, ville jeg ikke sagt det, og hvis svaret var nei, ville jeg ikke sagt det, sier Alwyn.

DATET MANGE KJENDISER: Taylor Swift har datet flere kjente personer, blant annet musiker Harry Styles. Foto: FameFlynetuk

I Netflix-dokumentaren «Miss Americana» bar Swift en stor diamantring på fingeren, som også satte fart på ryktene om forlovelse.

Videre i intervjuet, forteller Alwyn at han ikke ønsker å dele for mye av privatlivet sitt.

– Vi lever i en kultur der folk forventer at du skal gi mye, så hvis du ikke hele tiden legger ut hva du gjør, hvordan du tilbringer dagen eller hvordan du lagde frokosten din, så gjør det deg til en enstøing, sier skuespilleren.

Taylor Swift har mange berømte forhold bak seg, og er kjent for å ha skrevet låter om sine tidligere forhold.

Hun har tidligere vært koblet sammen med kjente navn som John Mayer, Jake Gyllenhaal , Harry Styles, Calvin Harris og Joe Jonas, for å nevne noen.