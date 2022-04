Åpnet restauranten «Thaitanic»: – Håper ikke et korona-isfjell senker oss

De ansatte var først skeptiske til navnet for thai-restauranten, men tilbakemeldingene viser at navnet fenger kundene.

Tidlig i februar åpnet den nye restauranten Thaitanic like ved Grieghallen i Bergen. Og det kommer nok ikke som et sjokk at det er thaimat som står på menyen.

Det var Lars Igland Nigardsøy, en av eierne, som kom på navnet til restauranten etter en idémyldring.

– Navnet bare dukket opp, og det er morsomt og lett å huske. Så da gikk vi for det, sier Nigardsøy til TV 2.

– Har ikke sett filmen

Han forteller at det likevel tok en stund før de andre ansatte også gikk med på et litt annerledes og fengende navn for spisestedet.

SKIPET SOM IKKE KUNNE SYNKE: Navnet til restauranten Thaitanic spiller på navnet til skipet Titanic. Foto: Files/EPA

– Jeg måtte overtale de andre i starten, de var litt skeptiske, forteller Nigardsøy som til slutt klarte å overtale dem.

Navnet kan minne om det kjente skipet Titanic – kjent som skipet som ikke kunne synke, men likevel gjorde det under sin jomfrutur i 1912 da det krasjet i et isfjell.

Men Nigardsøy understreker at navnet ikke har noe med hverken skipet eller filmen under samme navn å gjøre.

– Jeg har ikke sett filmen en gang, sier han og ler før han fortsetter:

– Vi syntes navnet var morsomt, og kanskje er det litt god markedsføring i det. Folk snakker om restauranten, og det er positivt.

Spøkefulle kommentarer

Eieren forteller at tilbakemeldingene de har fått er gode, og at flere synes navnet er både fengende, morsomt og bra.

TITANIC-REFERANSER: Flere har lekt seg på Facebook med restaurantens navn, og drar flere referanser til skipet Titanic. Foto: Penelope Larsen / TV 2

Han har også vært inne på Facebook for å se de ulike kommentarene som har dukket opp etter at det ble kjent at Thaitanic åpnet i Bergen sentrum.

«Håper de klarer å holde flyten», spøker en på Facebook.

En annen skriver også:

«Kan dette bli en icebreaker?»

Selv synes Nigardsøy at kommentarene er morsomme og spøker selv med navnvalget.

– Vi har satt stø kurs mot suksess og håper ikke et korona-isfjell senker oss, sier han til TV 2.

De har planlagt å pusse opp restauranten etter hvert, men ønsker ikke å gå for et Titanic-konsept.

– Vi lurte litt på om vi skulle henge opp en båt. Ikke Titanic, men en thailandsk båt. Men det blir nok bare en vanlig oppussing, forteller Nigardsøy.

Vinner på bruk av humor

Ekspert og dosent innen markedsføring ved Høyskolen i Kristiania, Trond Blindheim, lo første gang han hørte navnet til Thaitanic, men mener at navnvalget gir god markedsføring

LETT Å HUSKE: Dosent Trond Blindheim mener navnet Thaitanic gir god markedsføring for restauranten. Foto: Høyskolen i Kristiania

– Det er et navn som er lett å huske, ikke minst på grunn av den berømte båten som har et navn som uttales nokså likt, og filmen som kom på 90-tallet, sier han til TV 2.

Han mener at bedrifter ofte kan vinne på å bruke litt humor, da spesielt særlig i reklamer.

– Humor i reklame er bedre likt hos publikum enn annen reklame, og folk er mer velvillig innstilt til den viser forskning.

Blindheim forteller at humor ofte brukes for at folk skal huske budskapet, men at ikke alle behersker det. Han sier at det likevel er lett å overtale folk ved hjelp av humor.