Jonas (20) ble stemt ut fra russebussen – nå renner meldingene inn

GOD MORGEN NORGE (TV 2): Jonas Rys Sakrisvold forteller at veldig mange har kontaktet han etter at han fortalte sin historie.

Rundt omkring i landet er russefeiringen i gang. 13 års skolegang skal feires, men for noen er ikke russetiden bare forbundet med fest og glede. Det har vært flere nyhetssaker om russ og utenforskap, og det å ikke få være med i en gjeng.

I desember i fjor fortalte Jonas Rys Sakrisvold sin historie til God morgen Norge. Tilbakemeldingene i etterkant har vært overveldende, mange og utelukkende positive, ifølge ham selv.

– Kastet ut fra en russebuss

Han fortalte om en tøff tid på videregående, som han syntes det var vanskelig å håndtere. For noen år siden opplevde han å få en tekstmelding, der det stod at han hadde blitt stemt ut fra en russebuss. Ifølge ham skjedde det fra en dag til en annen.

– Så, plutselig en dag, får jeg rett og slett en melding om at jeg ikke kan være med dem lenger. Jeg fikk ikke noe ordentlig svar på hvorfor eller om jeg hadde gjort noe. Jeg kunne bare ikke være med dem lenger, og jeg ble kastet ut. Det var veldig tungt, fortalte han til God morgen Norge før jul.

Han fortalte videre at det preget hverdagen hans i stor grad.

– Jeg klarte ikke å dra på skolen, og jeg mistet alle vennene mine. Jeg likte ikke å være der det var mye mennesker. Jeg ble så sliten i hodet av det, så jeg dro til legen en del, og det hjalp en stund. Men det var ganske vondt, sa 20-åringen og la til;

– Man føler at man ikke vet hva man skal gjøre med seg, hvor man skal gå eller hva man skal gjøre. Alt er bare helt lost, og man blir ikke glad av noe.

God morgen Norge var i kontakt med russebussen før intervjuet i desember, de skrev at de hadde håndtert dette annerledes om det hadde skjedd i dag. De beklager for måten det skjedde på og at de skjønner godt at det var sårende det han opplevde da.

Overveldende mange meldinger

Etter at han sto fram med sin historie har veldig mange tatt kontakt – både kjente og ukjente.

– Jeg fikk masse positive tilbakemeldinger. Folk ringte meg og sendte meldinger til meg. Jeg fikk også veldig mange meldinger fra folk jeg ikke kjenner. Det var bare positivt, ingenting negativt, forteller han.

Han setter pris på alle meldingene han har fått, og forteller at det er ett hovedbudskap som går igjen.

– De syns det var utrolig tøft av meg å fortelle og klarte å snakke om noe sånt. Og de sa at de tror det vil hjelpe mange som sliter og sitter i samme situasjon som jeg gjorde, og som ikke tør å snakke om det. De syns det var veldig bra at jeg satte ord på det.

Rys Sakrisvold forteller videre at han har det veldig fint i dag.

– Jeg er litt stolt av meg selv

Nå har det gått noen måneder siden Jonas gjestet God morgen Norge i desember og fortalte om hvordan årene på videregående preget ham. Etter intervjuet sitter han igjen med gode tanker.

– Det er en veldig god følelse, for det var jo det jeg ville. At folk skulle tenke over saken. Jeg blir på en måte litt stolt av meg selv som klarte å fortelle om det. Jeg blir glad av det, sier han og fortsetter;

– Og etter at jeg var hos dere ble jeg ringt opp av Budstikka, som også spurte om de kunne skrive en sak, så det har vært stor respons.

Årets russ er i gang med feiringen, og til dem har han følgende råd:

– Hold dere positive. Det er hvordan er person oppfører seg som har noe å si for hvordan andre opplever det. Det er ikke russetiden i seg selv som er problemet, sier han.