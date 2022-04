I 20 år har hun kjempet for dette – nå venter siste mulighet

Line Bialik har ofret mer enn de fleste for å kunne holde på med det hun liker aller best. Nå skal karrieren avsluttes, men først vil hun klare det hun har drømt om i så mange år.

Hun har levd et helt liv på skøyter. Line Bialik er fortsatt motivert, men har likevel tatt avgjørelsen om å legge bort skøytene.

Det holder nå. 20 år med det samme kjøret. Dagene har ikke nok timer til at hun kan rekke alt på den måten hun helst ønsker. Kombinasjonen jobb, familie og toppidrett har gjort henne sliten.

I norsk målestokk er Bialiks karriere enorm. Hun har spilt med de beste og vunnet mer enn de fleste. Likevel er hun ikke helt fornøyd ennå.

Hun har nå en siste mulighet til å oppfylle sin drøm.

– Det vil være det jeg rangerer høyest, sier hun på telefon fra Frankrike.

Et avgjørende valg

Som 18-åring tok hun valget om å dra til Sverige for å spille hockey. I Norge spilte hun på guttelag, men da lagkamerater som Mats Zuccarello og Alexander Bonsaksen helt naturlig fortsatte klatringen oppover på ulike guttelag, sa det for henne stopp midt i ungdomstiden.

Hun så seg nødt til å finne et kvinnelag som ga henne muligheter til å utvikle seg.

I Sverige kom hun inn på lag med noen av verdens største kvinnehockeystjerner. En snakkesalig ung dame fant sin plass litt stille ved siden av stjernene.

– Jeg ble mer ydmyk av det. Jeg hadde så stor respekt for dem, sier hun.

Planen var å bli ett år i Sverige. Hun hadde en avtale med et college-lag i USA. Den ble gjort om. Skolemulighetene og totalpakken var bedre der hun var. Hun begynte å studere og visste at hun skulle bli værende i minst fem år. Bialik utdannet seg til naprapat og bor der fortsatt.

Hun har blitt svensk mester fem ganger.

SVENSK MESTER: I en årrekke spilte Line Bialik for AIK. Foto: Andreas L Eriksson / BILDBYRÅN

Et bankende Norge-hjerte

Allerede to år før hun flyttet til Sverige hadde hun fått sin debut for det norske landslaget, som 16-åring. Det ble et mislykket forsøk på å kvalifisere seg til OL - som alle de fire andre forsøkene senere også har vært.

– Jeg er veldig lei meg for at jeg aldri har fått oppleve OL, sier hun.

Til tross for at hun har levd mesteparten av sitt liv i nabolandet, brenner hun for norsk kvinnehockey.

Ingen norske kvinner har spilt flere landskamper enn Bialik. 13 VM har hun vært med på. Før karrieren avsluttes skal hun være med en gang til.

– Vi er en liten gruppe i Norge sammenlignet med hva de er i Sverige. De er mye flere enn oss og har bedre forutsetninger. Vi må holde sammen, sier hun.

BLE HYLLET: Etter sin siste landskamp på norsk jord ble Line Bialik hyllet. Her er hun med Ishockeypresident Tage Pettersen. Foto: Mathias Duslrud, Norges Ishockeyforbund

En siste mulighet

Det hun er mest stolt av i karrieren er sine fem SM-gull og at hun har vært med å ta det norske landslaget opp en divisjon.

Søndag spiller Norge sin åpningskamp mot Slovakia i VM. Norge deltar i VM divisjon 1 gruppe A.

Bialik drømmer om å ta Norge opp på det øverste nivået i det som blir hennes siste turnering.

– Det ville betydd mer for meg enn de fem SM-gullene, helt klart.

– Hvorfor det?

– Det betyr mye for meg. For norsk hockey vil det være viktig, spesielt for damehockeyen. For videre utvikling og motivasjon for yngre spillere er det viktig å vise at vi er med i verdenstoppen, svarer hun.

Bialik er optimistisk før det hele starter og tror at Norge har gode muligheter til å klare det.

– Jeg tror vi har gode muligheter til å ta den plassen, sier hun.

ET SISTE FORSØK: Line Bialik og lagvenninnene begynner VM-turneringen søndag. Foto: Pär Olert / BILDBYRÅN

Hva nå?

– Har norsk kvinnehockey tatt steg siden du var 16 og spilte din første landskamp?

– Det har skjedd en utvikling der og, som det gjør overalt. Det hadde vært rart om det ikke hadde vært utvikling, men vi synes fortsatt utviklingen går litt treigt. Sånn som at Bambusa-ligaen er tv-sendt er bra, men det viktigste er at du ikke må gå i minus for å spille elitehockey i Norge. Du må kunne få utstyr og ikke betale reiser selv for å få spilt norgesmesterskap. Vi er i 2022, på det området ligger vi ti år etter, svarer hun.

De siste årene har hun fått mange spørsmål om hun kan tenke seg å fortsette å jobbe med hockey når spillerkarrieren er over.

– Jeg har bestemt meg for å ta et år fri for å finne ut hvordan livet er uten hockey. Jeg har aldri levd et vanlig liv uten elitehockey. Nå må jeg se hvem jeg er uten 80-timersuker. Det holder med 40 timer. Men jeg elsker hockey og brenner veldig for norsk hockey, sier Bialik og åpner med det for å en dag komme hjem for å løfte norsk kvinnehockey.