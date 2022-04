Eksperter: Derfor var Putins beskjed viktig

Russland hevder å ha tatt Mariupol og har avblåst en storming. Det er det særlig to grunner til, ifølge eksperter.

Det har snart gått to måneder siden Russland invaderte Ukraina, og nå skal de ha tatt den strategisk viktige byen Mariupol.

Men ifølge AFP har de ikke kontroll over stålverket Azovstal. Over 2000 ukrainske soldater og 1000 sivile skal være inne på anlegget.

Soldatene skal nekte å overgi seg, og ifølge Sky News var beskjeden fra president Vladimir Putin at anlegget skulle stormes. Den beskjeden trakk han, og i stedet har han beordret at det skal blokkeres, slik at ingenting kommer verken inn eller ut derfra.

GAGNER PUTIN: Forsker Jakub Godzimirski sier at det vil gagne Putin om flere russiske soldater kommer hjem - i live. Foto: Sveinung Kyte / TV 2

Beskjeden om at stålverket ikke skal stormes likevel, er det særlig én årsak til, sier forsker Jakub M. Godzimirski ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt (Nupi) til TV 2.

Gagne Putin

– Putin vil spare livene til russiske soldater, slik at de kan fortsette beleiringen, sier han.

– Å storme stålverket vil først og fremst føre til store tap på russisk side. Det som er viktig fra Putins ståsted, er å få soldater tilbake til Russland, fortsetter forskeren.

Å få soldater hjem, vil nemlig gagne Putins posisjon som president på lang sikt, sier han.

Godzimirski forklarer at desto flere soldater som kommer hjem, desto større sjanse er det for at «militæroperasjonen» som Russland kaller invasjonen, oppfattes som vellykket av russiske borgere.

I RØYK: Azovstal-stålverket i Mariupol. Over 1000 sivile og 2000 ukrainske soldater anslås at befinner seg der. Bildet er fra 18. april. Foto: Byrådet i Mariupol / AFP / NTB

Senior forsvarsanalytiker Per Erik Solli i Nupi er enig med sin kollega Godzimirski om at Russland dropper å angripe den ukrainske styrken som er igjen for å spare sine egne.

– Russland har gjennom krigen erfart at forsvarsviljen er så høy blant ukrainske soldater at de lider store tap, sier han.

SPARER EGNE: Per Erik Solli tror også Putin dropper angrepet for å verne om egne soldater. Foto: Roy Arne Salater / TV 2

Han peker også på en annen grunn til at han tror russerne dropper angrepet mot stålverket; 9. mai.

På denne datoen feiret Russland seieren over Nazi-Tyskland under andre verdenskrig og er symbolsk viktig for landet.

– Russland vil nok kunngjøre at de har oppnådd noe. Hvis de fremdeles er i kamp, er det vanskelig å selge inn Mariupol som en seier. Derfor er det bedre at de nå, en stund før 9. mai, erklærer at de har tatt byen og ikke stormer stålverket, sier Solli.

Forsvarsanalytikeren sier at Russland har tapt flere soldater i Ukraina etter snart to måneder enn etter mange år i Afghanistan.

– Jo lengre de er i Ukraina, jo flere vil de tape. Frem til nå har den russiske ledelsen skjult overfor egen befolkning at de mister mange på bakken. Det er grenser hvor lenge de kan skjule det og hvor det bristepunktet går, sier Solli.

KART: Kart over Ukraina over hvor slagene står, samt hvor Russland skal ha kontroll. Foto: TV 2

To valg

Ifølge Sky News har Putin også sagt at han garanterer for livene til ukrainerne som ønsker å forlate stålverket, og at disse skal behandles med respekt.

Ordføreren i Mariupol sier torsdag ettermiddag at det ikke er mulig å evakuere sivile fra anlegget fordi det ikke har blitt enighet om en våpenhvile.

Solli sier at det har vært flere eksempler på at Russland sier de har etablert såkalte humanitære korridorer, uten at de har blitt noe av.

SOM PLANLAGT: Talsperson for Russlands president Vladimir Putin, Dmitrij Peskov, sier at den russiske militæroperasjonen i Ukraina fortsetter som planlagt. Foto: SPUTNIK / Reuters / NTB

Det har også kommet meldinger i løpet av krigen på at sivile som i så fall blir evakuert, blir tatt med til Russland.

Senest torsdag siterer The Guardian Ukrainas ombudskvinne for menneskerettigheter, Ljudmyla Denisova, på at Russland har tatt 134.000 mennesker fra Mariupol, og at 33.000 av dem ble deportert med makt.

Hun har tidligere også uttalt at ukrainske sivile og soldater har blitt utsatt for grov vold.

Påstandene er ikke bekreftet fra uavhengig hold.

– At de skal evakuere sivile og å beleire fremfor å angripe den ukrainske styrken som er igjen, tror jeg ikke før jeg ser det, sier Solli.

Forsvarsanalytikeren sier at hvis de ukrainske styrkene som er i stålverket overgir seg, kan de stå overfor en brutal skjebne.

– Hvis de overgir seg, kan de stå overfor en grusom skjebne, i hvert fall når man ser hvordan de har gått fram mot ukrainere ellers. De kan ha valget; dø i kamp eller bli torturert og hardt behandlet som fanget, sier han.

Les også: – Ikke engang en flue slipper inn eller ut

Derfor er byen viktig

Mariupol har vært under massive angrep i flere uker og er så å si utbombet etter to måneder med krig.

Mariupol har vært et viktig mål for Russland – og viktig for Ukraina å beholde. Det er tre grunner til at byen er viktig, ifølge Jakub Godzimirski.

Mariupol ligger i Donetsk fylke som er en del av Ukraina som kontrolleres delvis av utbryterrepublikken som vil skaffe seg kontroll over hele fylket.

Byen ligger mellom Krim-halvøya og Donbas, som gjør det lettere for Russland å reise mellom de to områdene.

Symbolsk viktig by, både for Ukraina og Russland. For Russland handler det om å vise på hjemmebane at de har seiret, for Ukraina er seire viktig blant annet for å holde kampmoralen oppe.

I tiden fremover tror Godzimirski at Ukraina kommer til å jobbe for å beholde kontrollen på grensen mellom utbryterrepublikkene og Ukraina kontrollerte deler av fylkene Donetsk og Luhansk.

Forsvarsanalytiker Solli sier at dersom det blir en langvarig beleiring av stålverket i Mariupol, er det også svært ressurskrevende. Dermed kan de ikke flytte styrker til andre steder i Øst-Ukraina, hvor viktige kamper pågår.