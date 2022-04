Fryktløs Carlsen klar for esport-turnering

Kjemper om over 1,8 millioner kroner i nytt sjakkformat.

Du kan følge Champions Chess Tour: Oslo Esports Cup fredag fra klokken 17:30 på TV 2 Sport 2 eller TV 2 Play.

Det er duket av for årets første «Major» i Champions Chess Tour 2022. For første gang i tourens historie er alle spillerne fysisk til stede i Oslo for å spille turneringen.

Kampene spilles likevel på skjerm, og konseptet har fått navnet Oslo Esports Cup. En selvsikker Magnus Carlsen gleder seg til turneringsstart og ser fram til å teste ut det nye formatet.

– Jeg håper at jeg kan være enda mer fryktinngytende når de ser meg i virkeligheten istedenfor webkamera, smiler Carlsen i intervju med TV 2.

Møter turneringsfinalist

Verdensmesteren møter Jan-Krzysztof Duda i turneringens første runde. Det polske stortalentet var nære et sensasjonelt comeback i finalen av forrige tour, men knakk sammen i omspillet mot nordmannen.

– Det var rett og slett for dårlig. Jeg pleier å ha taket på ham dersom jeg er fokusert og godt forberedt, så det er det jeg kommer til å fokusere på, kommenterer Carlsen om det kommende oppgjøret.

Positive til formatet

De åtte inviterte spillerne er spent på formatet. Anish Giri, en av Carlsens argeste konkurrenter, mener at denne måten å spille sjakk på vil gjøre det mer spennende for publikum.

– Man kan vise mye mer følelser på grunn av skjermen mellom spillerne. Vanligvis vil man gjemme følelsene sine for motstanderen, men her slipper man det, forklarer Giri.

MER FØLELSER: Anish Giri mener formatet kommer til å bli mer publikumsvennlig enn tradisjonell sjakk. Foto: Martin Leigland

Jan-Krzystof Duda er enig med Giris analyse, og sier at han tror Esports Cup gjør sjakk mer publikumsvennlig.

– Samtidig har det kanskje ikke så mye å si for min del siden jeg har så dårlig pokerfjes, fortsetter han med et smil.

Spillerliste Oslo Esports Cup Magnus Carlsen – Norge Jan-Krzysztof Duda – Polen Shakhriyar Mamedyarov – Aserbajdsjan Anish Giri – Nederland Jorden Van Foreest – Nederland Eric Hansen – Canada Le Quang Liem – Vietnam Rameshbabu Praggnanandhaa – India

1,8 millioner i potten

Oslo Esports Cup er årets første Major-turnering, som innebærer at premiepotten er betydelig større enn de tidligere turneringene i år. Spillerne deltar i et «alle mot alle»-format der spillerne kjemper om rundt 67 000 kroner per match.

Vinneren av hver match mottar hele premiepotten dersom han vinner uten omspill. Ved seier i omspill fordeles 2/3 til vinneren og 1/3 til taperen.

