Rekkeviddeangst, ladekø og betalingsproblemer – her er ekspertenes tips

Planlegger du elbilferie utenfor Norge? Da er det et par forhåndsregler du bør ta, sier ekspertene.

– For noen år siden var det omtrent frarådet å dra på bilferie med elbil nedover i Europa. Det var jo ekstremsport, sier Petter Haugneland, nestleder i Elbilforeningen.

Men nå kan han fortelle at situasjonen er en litt annen.

– Både Sverige og Danmark ligger et stykke bak Norge når det kommer til ladekapasitet, men man kan absolutt dra på ferie dit, og andre steder i Europa, uten å være nervøs. Kapasiteten har blitt mye bedre, sier Haugneland til TV 2.

TIPS: Petter Haugenland forteller at noe av det smarteste du kan gjøre er å finne en betalingsløsning som fungerer på ladestasjoner på tvers av grensene. Det finnes flere slike løsninger, deriblant Elbilappen. Foto: Presse / Elbilforeningen

Men selv om det nå skal være mye enklere, er det ikke bare å sette seg i bilen og kjøre.

– Det krever planlegging. Å dra på tur med en elbil er ikke som å dra på tur med en bensin- eller dieselbil, hvor det stort sett bare er å sette seg inn og kjøre. Man må forvente ladekø, lengre stopp og sjekke hvor det finnes ledige hurtigladere.

Lokale forskjeller

Ifølge Haugneland er det store lokale forskjeller på ladekapasiteten i de nordiske landene.

– Skal du til Nord-Sverige er det mindre ladekapasitet enn om du legger turen til de største byene og langs hovedveiene. Det går fint an, men da krever det enda mer planlegging. På den andre siden vil det mest sannsynlig være mer ladekø langs de trafikkerte veiene.

Han presiserer at man bør prøve å unngå travle utfartshelger om man ikke er interessert i å stå i ladekø.

Slik får du en harmonisk elbilferie

Haugneland var selv nylig på påskeferie med elbilen til både Sverige og Danmark. Da gjorde han seg noen tanker og tips til å få en mest mulig harmonisk ferie.

– Å legge inn et stopp med en overnatting hvor du får ladet bilen over natten er kjempesmart. Da starter man neste dag med god rekkevidde.

Det kan også være lurt å ringe eller sende en mail til der du skal overnatte for å sjekke om det er lader tilgjengelig og eventuelt booke.

– Man bør gjøre et søk på forhånd for å få oversikt over hvor det finnes hurtigladere. Lad når du kan, ikke når du må. Da slipper du å havne i knipe om du skulle møte på lang kø, eller hvis det er få ladestasjoner, sier Haugneland.

Han legger til at det er viktig å ikke sinke trafikken, men at rekkevidden kjapt raser nedover om man pusher fartsgrensene på Europas hovedveier.

Dette bør du tenke på før du drar på elbilferie Planlegg ruten: finn ut hvor du skal og sjekk hvilke ladestasjoner som finnes på veien.





Finn en god app: bruk litt tid å sett deg inn i ulike apper i forkant. Hvilke synes du virker best for den ruten du skal? Husk også å sjekke om det er ekstra gebyrer for lading i utlandet.





Legg inn en overnatting: lad bilen over natten så du starter med full rekkevidde dagen etter. Husk å dobbeltsjekke der du skal overnatte om de har lader tilgjengelig.





Tenkt på farten: rekkevidden reduseres kraftig om du stadig ligger over 100 kilometer i timen. Ikke sink trafikken, men kjør rekkeviddevennlig.





Sørg for å ha noe å gjøre: ta med badminton, kort eller legg ladestoppet til en spisepause. Ta det som en ferie og finn på noe hyggelig mens du venter

– Prøv å tenk på farten når du kjører for å holde lengst mulig. Så fort du passerer litt over 100 går det mye strøm, sier Haugenland.

Unngå høye gebyrer

Jørgen Elton Nilsen jobber som Daglig leder i Elton, en tredjepartsapp som tilbyr reiseplanlegging, betalingsløsninger og ladeoversikt på tvers av landegrensene i Europa.

Nilsen kan skrive under på at kapasiteten i de nordiske landene har bedret seg betraktelig, men vet du ikke hva du skal sjekke før du drar, risikere du mye frustrasjon, og kanskje til og med en stor uforutsett regning når du kommer hjem fra tur.

– Det finnes et hav av apper, ladeoperatører og betalingsløsninger der ute, og det kan være svært vanskelig å manøvrere, sier Nilsen.

TO LAND SKILLER SEG UT: Ifølge ekspertene er det en mye større andel internasjonale ladeoperatører i Danmark og Finland enn i Sverige Foto: : Jamieson Pothecary / Elbilforeningen

Både tredjepartsapper og lokale betalingsløsninger kan ha høye gebyrer, forteller Nilsen.

– Sjekk prisnivået i appene på forhånd. Dette er litt som mobilabonnement var før i tiden, hvor det kostet ekstra å ringe fra utlandet. Sjekker du ikke ladegebyret på forhånd kan du risikere at ladingen blir tre ganger så dyr, enten det er en lokal ladeoperatør eller en tredjepartsapp.

UNNGÅ RUSH: Du bør unngå å starte elbilferien på store utfartsdager. – Da er det fare for lange køer ved ladestasjonene, sier Jørgen Elton Nilsen Foto: Privat

Flere av ladeoperatørene som finnes i Norge er også internasjonale, men det er likevel ikke en garanti for at du kan betale med den samme appen når du er ute på tur.

– Sett deg ned en times tid før du reiser og finn en brukertjeneste du er fornøyd med. Test godt, det finnes mye der ute som funker dårlig, med mindre du er interessert i å knote med mange apper med ulike betalingsløsninger på veien, sier Nilsen.