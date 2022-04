Derfor gjør regjeringen det historisk dårlig

– Ingen regjering har falt så raskt etter å ha vunnet et valg og tatt over makten, sier kommentator og tidligere SV-topp.

Optimismen i den rødgrønne leiren var stor etter valget i fjor.

De hadde stukket av med et rekordhøyt rødgrønt flertall og 100 av Stortingets 169 mandater.

Men med høye forventinger, ble også fallhøyden stor. Siden valget i fjor er Sp mer enn halvert på meningsmålingene. Det er blitt et problem for regjeringen.

– Situasjonen er svært alvorlig for regjeringen, mener politisk kommentator og tidligere SV-nestleder Snorre Valen.

På Kantars april-måling for TV 2 får Senterpartiet en oppslutning på 6,6 prosent, mot 13,5 på valgdagen. Regjeringen og de andre partiene i den rødgrønne blokka mister flertallet til de fire borgerlige partiene.

Snorre Valen. Foto: Per Haugen / TV 2

– Ingen regjering har falt så krapt og så fort, på så kort tid etter å ha vunnet et valg og tatt over makten. Det er vanlig å slite litt mer på målingene når man ikke lenger sitter i opposisjon, men det vi ser nå er et helt annet fall i oppslutning og velgerflukt enn det vi er vant til i norsk politikk, sier Valen.

– Tillitskrise

Så hvordan kunne Sp gå fra å være valgets vinnere til total kollaps på meningsmålingene et halvt år senere?

Dag Fossen er bonde på Skollenborg i Viken. Han har vært medlem av Senterpartiet i mer enn 50 år, og tror han sitter med svaret.

Bonde Dag Fossen er skuffet over Sp. Foto: Morten Kristoffersen / TV 2

– Det er mangel på handlekraft. Når du fornemmer det som skjer, må du omdanne det i praktisk politikk. Politikk er ferskvare. Folk er ikke opptatt av hvem som gjorde hva tilbake i tid. De er opptatt av hva som skjer i dag og i morgen.

Bonden tror velgerne har mistet tillit til Sp og regjeringen.

– Problemet til regjeringen er at de ikke har kommet på offensiven med de problemene de har blitt valgt for å løse. Den største krisen er at det er sviktende tillit. Folk stoler ikke på Senterpartiet lenger, fordi de har sagt så mye opp gjennom årene som de ikke holder. Det er kun konkret handling som gjelder nå.

Opposisjonspress

Valgforsker Bernt Aardal sporer problemene regjeringen sliter med i dag tilbake til Hurdal, der de tre rødgrønne partilederne, Støre, Vedum og Lysbakken skulle forhandle om regjeringsmakt.

– Forventingene var store til en rødgrønn flertallsregjering. I stedet endte man med en mindretallsregjering. Det har ført til at regjeringen møter en veldig aktiv opposisjon både til venstre og høyre for seg. Fra begge sider får de høre at det de gjør «kommer for sent», og «det er for lite». Det tror jeg har vært en stor belastning for regjeringen.

Det er et problem som ikke vil forsvinne så lenge de ikke får SV med på laget, påpeker valgforskeren.

– Har ikke sjans til å innfri løftene

Både Aardal og Valen mener Senterpartiet selv har bidratt til problemene gjennom løftene de ga i valgkampen.

– De kommer helt klart ikke til å innfri løftene fra valgkampen. Sp vokste på en bølge av misnøye hos folk i hele landet. En dyp følelse av at bygden du bor i avfolkes, at arbeidsplasser legges ned og det blir lenger til offentlige tjenester. Makten og de som styrer blir lenger og lenger unna. Gjennom sin veldig gode virkelighetsforståelse og kritikk av ståa har Sp skapt en forventing til veldig store og merkbare endringer. Det tror jeg det er politisk vanskelig å gjennomføre for en mindretallsregjering på fire år, sier Valen.

Aardal utdyper med at dette er noe alle regjeringer sliter med når de kommer til makten.

– For å vinne et valg må du komme med masse løfter. Politikerne vet selv at de ikke har sjanse til å holde løftene. Det spesielle med Sp er at de samlet en del av denne misnøyen fra veldig ulike kanter, fra Frp og Høyre, til Ap, Rødt og SV. Da blir det veldig sammensatte ting de skal levere på. Forventingene var enorme, og når man da taper viktige symbolsaker som Andøya i Nord-Norge og Ullevål sykehus i Oslo, blir det vanskelig.

Trist og skuffet

Før valget ga rekordhøye meningsmålinger håp om at partiet hans ville endre ting. Men det de har prestert i regjering imponerer ikke Sp-veteran Dag Fossen.

– Jeg vil regjeringens beste. Det er ingen som ønsket at denne regjeringen skulle bli vellykket mer enn sånne som meg. Det er derfor vi blir så lei oss og skuffet over at de ikke kommer seg fra pratestadiet til handlestadiet.

Fossen har ingen tro på at pila vil snu for partiet hans med det første.

Tvert imot tror han de går en vanskelig vår i møte og at også ryggraden i partiet, bøndene, nå kan falle fra.

– Blir det krøll på tråden i jordbruksoppgjøret, er det finito. Da vil ikke regjeringen sitte i fire år. Det er jeg ganske overbevist om. Da snakker jeg ikke om småbeløp. Vi snakker om penger i 10 milliarder-klassen, sier Fossen.

Han peker på at utgiftene til bøndene har vokst seg rekordstore.

Både strøm, plast, drivstoff og gjødsel er nå langt dyrere enn før.

Før valget lovet både Ap, Sp og Sv at lønnsgapet mellom bøndene og resten av befolkningen skulle tettes.

– Vær den voksne i rommet

Fossen mener regjeringen behandler krisene som om de er midlertidige og håper at de skal gå bort.

– Jeg synes regjeringen skylder mye på kriser for å forklare at de ikke har fått gjennomført politikken de egentlig vil. Det er politisk latskap. Det er veldig mye av det vi kjenner som velferdsstaten i dag som har blitt til under veldig mye trangere forhold og i dramatiske tider før.

Om regjeringen skal vinne tilbake velgerne, tror Valen de må bruke en helt annen medisin.

Han mener regjeringen burde snakke åpent og ærlig om at ting ikke kommer til å bli som før igjen.

– Jeg ville vært den voksne i rommet. Som sier til velgerne at det er ikke en midlertidig krise. Vi er på vei inn i en ny normal. Vær tydelig på at økonomien kommer til å være annerledes. Det kommer til å måtte strammes inn i livreima i mange samfunnslag. Deretter fortalt hva man skulle gjøre med det. Jeg ville snakket åpent og ærlig, I stedet for å skape en forventing om at vi om et år eller to er tilbake til en normaltilstand der det ikke finnes priskriser og krig, sier Valen.

– Kan ikke utelukke at de vil regjere alene

Til tross for lav oppslutning tror Aardal at regjeringen vil bli sittende.

– Det paradoksale er at det tross alt er nesten fire år til neste valg. Av og til får man inntrykk av at det er meningsmålingene som avgjør hvordan styrkeforholdet er. Det svekker om ikke legitimiteten, så i hvert fall autoriteten til en regjering at de viser at de har en mye svakere utvikling.

Men det finnes også en mulighet for at Ap kan danne regjering på egen hånd.

– Sånn som den politiske situasjonen er, kan man ikke utelukke det. Men det blir en enda mer krevende jobb, mener valgforskeren.

