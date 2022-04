Bekreftet: Erik ten Hag blir ny Manchester United-manager

Manchester United bekrefter at Erik ten Hag blir klubbens nye manager. Han har fått en kontrakt som strekker seg til sommeren 2025.

– Det er en stor ære å bli ansatt som Manchester United-manager og jeg er veldig oppspilt av utfordringen som venter. Jeg kjenner historien til denne fantastiske klubben og fansens lidenskap, og jeg er fullstendig bestemt på å utvikle et lag som er kapabelt til å levere den suksessen de fortjener, sier ten Hag til Manchester Uniteds nettsider.

Han sier at det nå kun vil handle om å avslutte på best mulig måte i Nederland.

– Jeg er glad for at det har gått i orden og at det har blitt offisielt bekreftet. Den klarheten er viktig. Men jeg har kun en interesse nå, og det er de fem siste kampene. Jeg ønsker å avslutte tiden min her på en positivt måte, ved å vinne ligaen. Ved å gjøre det vil vi kvalifisere oss direkte til Champions League. Ajax hører til der, sier ten Hag.

– Har tatt en sjanse

Erik Thorstvedt tror Manchester United har tatt et godt valg.

– Jeg tror ten Hag kan få United på en litt bedre kurs, sier TV 2-eksperten.

– Han har gjort det veldig bra i Europa med Ajax. Det viser at han kan ta opp kampen med klubber som er bedre. Jeg føler de har tatt en sjanse, for han har ikke vært i en topp fem-liga. Likevel applauderer jeg dette valget, fortsetter Thorstvedt.

TV 2-eksperten tror spesielt én spiller jubler for ansettelsen.

– Van de Beek er den store vinneren. Han har hatt ten Hag som trener før.

– En gledens dag

Dag Langerød, ansvarlig redaktør i united.no, synes det er spennende med ten Hag.

– Det må være en gledens dag. Jeg liker det veldig godt, selv om det kunne blitt bra med Pochettino også. Jeg føler at det ble tatt et valg med Rangnick om å gå i en ny retning, og ten Hag fortsetter på en måte på det. Her får vi inn folk som er tydelige på hva de vil. Det skal ikke være tvil, det er helt avgjørende for at United skal lykkes nå, sier han.

Manchester United ligger på 6. plass i Premier League, tre poeng bak Tottenham og Arsenal. De røde djevlene har spilt én kamp mer enn London-klubbene.

– Dette er det laveste punktet på ti år, føles det som. Det som skjedde med Liverpool, 0-9 sammenlagt... Det er første gang på lenge United velger en manager på vei opp, med Pochettino ville det vært litt annerledes. Mourinho og van Gaal var på toppen, eller over den. Uten sammenligning for øvrig, så velger man på en måte en Sir Alex-type. Han var "on the up" den gangen, og det er ten Hag nå. Så tror jeg ten Hag også vil se etter spillere som er på vei opp, og ikke 34- eller 37-åringer, sier Langerød.

Suksess i Ajax

Nederlenderen har vært Ajax-trener siden 2017. Før det var han i klubber som Utrecht, Bayern München, Go Ahead Eagles og Twente.

Fakta om Manchester Uniteds ti siste managere: * 2021-22: Ralf Rangnick (midlertidig) * 2021: Michael Carrick (midlertidig) * 2018-21: Ole Gunnar Solskjær * 2016-18: José Mourinho * 2014-16: Lous van Gaal * 2014: Ryan Giggs (midlertidig) * 2013-14: David Moyes * 1986-2013: Sir Alex Ferguson * 1981-86: Ron Atkinson * 1977-81: Dave Sexton

Ralf Rangnick har vært Manchester Uniteds midlertidige manager etter at Ole Gunnar Solskjær fikk sparken i november.

Ten Hag har ledet Ajax siden 2017 og har tatt laget til flere sterke plasseringer i Europa. I 2018/19-sesongen tok han de til semifinalen av mesterligaen. Der ble det stoppet av Tottenham, som gikk videre etter at Lucas Moura scoret seks minutter på overtid.

Han har vunnet ligaen og cupen to ganger hver siden 2018, der han tok «The Double» i både 2018/19 og 2020/21.