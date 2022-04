Blødende tannkjøtt? Dette må du gjøre

GOD MORGEN NORGE (TV 2): Til tross for at det ikke finnes ensidig forskning som sier at tanntråd forebygger hull, finnes det flere grunner til å ikke legge den fra deg.

Er du lei av tannlegene sitt mas om å bruke tanntråd? Da bør du nok tenke om igjen.

Tannlege og God morgen Norge-kollega Iselin Husby konstaterer at den kjente tanntråden, i uansett form, er en av de viktigste delene av den daglige pussen.

TANNLEGE: Iselin Husby påpeker hvor viktig det er å bruke tanntrå. Foto: God morgen Norge

– Vi har over ganske mange år spurt om å få bedre forskning enn det som foreligger på tanntrådbruk og hull i tennene. Det er viktig å understreke at selv om det ikke ligger nok forskning i dag på dette området, så betyr ikke det at tanntråd ikke har noe for seg, fastslår Husby.

Videre forteller hun at mange tenker at dette ikke er noe vits i å bruke, ettersom det ikke ligger nok forskning bak det. Det viser seg å ikke være sant.

Mer enn bare hull

Når tannlegen din refererer til munnhulen, så er det ikke bare hull i tennene dine det er snakk om. Det er mye annet man ikke tenker på, som tannkjøtt og kjeveben.

– Det vi har forskning på, er at tanntråden reduserer sjansen for betennelse i tannkjøttet. Det er også noe man kan se rent klinisk, når man har pasienten i stolen. Da kan man se at tannkjøttet til de som ikke bruker tanntråd er rødt, hovent og at det gjerne blør lett ved berøring, sier hun.

Det er ofte slik at man bestemmer seg for nye rutiner når man kommer hjem fra tannlegen, og trekker frem tanntråden. Har man ikke brukt dette på en stund, er det en stor sjanse for at man begynner å blø, men Husby konstaterer at dette ikke bør gi grunn til panikk. Du skal nemlig ikke slutte, men fortsette med å bruke tanntråd.

– Det som skjer er at når du ikke bruker tanntråd, så ligger det plakk mellom tennene dine som tannbørsten din ikke klarer å ta vekk. Det er derfor man må bruke andre hjelpemidler, som tanntråd. Hvis man ikke bruker dette, vil dette bakteriebelegget samle seg på sidene av tannen din og danne en betennelse i tannkjøttet, fastslår hun.

Videre sammenligner hun dette med å få en flis i fingeren. Fjerner man ikke flisen blir man rød, hoven og vond, og man kan se på plakken som en slags «flis» i tannkjøttet.

– Når det kommer til blødning i tannkjøttet ved bruken av tanntråd, så er det helt normalt å blø hvis man ikke er så flink på renhold i mellomrommet i tennene. Da skal man bare fortsette å bruke tanntråd frem til det gir seg av seg selv. Når man endelig har fått kontroll på den betennelsen i tannkjøttet, vil det slutte å blø, sier Husby.

Hvis det derimot går en måned og du fortsatt blør, anbefaler hun å ta en tur til tannlegen. Da kan det hende at betennelsen har utviklet seg, og blitt en festetapssykdom som heter periodontitt.

Dette er periodontitt Periodontitt, eller tannkjøttbetennelse, er en betennelse i vev som omgir tennene. Dette skyldes infeksjon av bakterier i spalten mellom tannen og tannkjøttet. Dette bakteriebelegget (plakk) vokser ned mot rotspissen og fører til gradvis reduksjon av tannens feste til kjeven. Dersom belegget, og dermed årsaken til tannløsningssykdommen, ikke blir fjernet, vil prosessen fortsette til tannen blir løs og til slutt faller ut. Symptomer: Rødt og hovent tannkjøtt

Lett blødning ved bruk av tanntråd/tannstikker

Ofte vil pasienten ikke være oppmerksom på sykdommen før den har resultert i tannvandring eller løsning av tennene. Dette kan pågå uten at pasienten har smerter eller andre sykdomstegn. Kilde: Store medisinske leksikon

Slik renser du tennene på riktig måte

– Dette er grunnen til at vi er så opptatte av bruken av tanntråd. Vær flink med det interdentale mellomromsrenholdet på lik linje som man er flink til å pusse to ganger daglig, med flourskyll, anbefaler Husby.

Vi er så opptatte av utseendet på tennene forfra, at vi også glemmer at dette mellomrommet også er en ganske stor del av tannen. Tennene dine har fem flater. Èn ut mot leppen, èn bak mot tungen eller ganen, èn som er tyggeflaten din og de to på siden.

– Det er en stor andel av tannen din, som da er mellom tennene og er like viktig å rengjøre som resten av tannen, fortsetter hun.

Hvis man ikke fjerner dette belegget som bygges opp på sidene av tannen din, så kan det føre til plager med dårlig ånde.

– I dette belegget ligger det masse bakterier som syntes det er kjempedigg med masse karbohydrater og mat, og koser seg med dette. Dette fører til at de produserer et biprodukt som er svovelgasser, som lukter ganske intenst. Når du puster eller prater til noen, så følger disse svovelgassene ut sammen med ånden din.

Når det kommer til renhold, anbefaler tannlegen flere produkter som kan hjelpe med munnhygienen. Mellomromsbørster passer best for de med større mellomrom, og kommer i mange forskjellige størrelser. Disse kan brukes i kombinasjon med fluor eller tanntråd, for optimalt resultat.

Likevel må man være forsiktig med hvilke hjelpemidler man bruker. Den gode, gammeldagse tannstikkeren i tre fungerer fint, men kan skade tannkjøttet om det brukes for kraftig. Disse kan også våtes i munnen, slik at de er mer bøyelige og ikke skader både tennene eller tannkjøttet i like stor grad.