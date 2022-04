Koronasmittet to ganger på 20 dager – trolig som første i verden

Den 31 år gamle helsearbeideren fra Spania ble først smittet med Delta-varianten, før hun under tre uker senere ble smittet av omikron-varianten.

Det er trolig det raskeste tilfellet av reinfeksjon i verden, ifølge en studie.

Det skriver Sky News.

Forskere sier at dette tilfellet viser at selv vaksinerte som har hatt korona, ikke kan anta at de er beskyttet mot å bli smittet på nytt.

I studien blir det kjent at kvinnen, som har blitt holdt anonym, først ble smittet i desember 2021, 12 dager etter at hun ble vaksinert for tredje gang.

Hun hadde ingen symptomer, og satt i isolasjon i ti dager.

Bare få dager etter at hun returnerte på jobb i januar, fikk hun nok en gang symptomer. Så testet hun positivt på nytt.