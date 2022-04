Hulsker skal i politiavhør etter anklager om rasisme

VGTV-profil Bernt Hulsker (44) må møte i avhør etter at dørvakt Jwan Rasho (24) anmeldte ham for vold og rasisme. Saken etterforskes av hatkrimgruppa i Oslo-politiet.

– Det er et naturlig etterforskningsskritt å innkalle mistenkte til avhør slik at han kan fortelle sin versjon av det han er anmeldt for, sier politiadvokat Marianne Aune til TV 2.

Rashos historie ble torsdag offentlig etter at han fortalte TV 2 om hvordan han opplevde Hulskers oppførsel på VGTVs koronautsatte julebord onsdag 9. mars.

Ifølge Rasho, som kom til Norge som syrisk flyktning for seks år siden, kom Hulsker med grovt rasistiske uttalelser mot ham.

For to uker siden anmeldte han saken til politiet.

Etterforskes som hatefull ytring

Politiadvokat Aune opplyser til TV 2 at også potensielle vitner vil bli kalt inn til avhør.

– Jeg ønsker ikke å si så mye mer om andre etterforskningsskritt ettersom vi er på et så tidlig stadium i etterforskningen. Vi ønsker ikke at potensielle vitner skal bli påvirket. Generelt kan jeg si at vi etterforsker alle sider av saken, sier hun.

SNAKKER UT: Dørvakt Jwan Rasho (24) jobber mange kvelder i uka på utestedet Syng i Oslo sentrum Foto: Aleksander Myklebust / TV 2

Saken etterforskes som en hatefull ytring etter straffelovens § 185, som har en strafferamme på tre års fengsel.



Det finnes høyesterettspraksis på at lovbruddet straffes med betinget fengsel og en bot tilsvarende en brutto månedslønn.

Som mistenkt i en straffesak er det ingen automatikk i at man får oppnevnt en forsvarsadvokat. I enkelte saker søker advokater likevel oppnevning for mistenkte.

– Har det vært tema i denne saken?

– Det ønsker jeg ikke å svare på, sier Aune.

Straffeloven § 185 Hatefulle ytringer Med bot eller fengsel inntil 3 år straffes den som forsettlig eller grovt uaktsomt offentlig setter frem en diskriminerende eller hatefull ytring. Som ytring regnes også bruk av symboler. Den som i andres nærvær forsettlig eller grovt uaktsomt fremsetter en slik ytring overfor en som rammes av denne, jf. annet ledd, straffes med bot eller fengsel inntil 1 år.

Med diskriminerende eller hatefull ytring menes det å true eller forhåne noen, eller fremme hat, forfølgelse eller ringeakt overfor noen på grunn av deresa.hudfarge eller nasjonale eller etniske opprinnelse,b.religion eller livssyn,c.seksuelle orientering,d.kjønnsidentitet eller kjønnsuttrykk, ellere.nedsatte funksjonsevne

Det er ukjent hvordan Hulsker formelt stiller seg til spørsmålet om straffskyld.

– Klarer ikke se meg selv i speilet

Hulsker har gjentatte ganger beklaget sin oppførsel. I forrige uke forklarte han situasjonen på sin Instagram-profil.

TV 2 har presentert Hulsker for Rashos beskyldninger om vold og rasisme. Han er også forelagt opplysningene om at han har utsatt andre for uønsket seksuell oppmerksomhet.

Gjennom sin manager Vilde Kristine Darvik svarer Hulsker følgende:

«Det jeg gjorde var helt forferdelig, og jeg klarer ikke se meg selv i speilet engang.

Konsekvensene har vært, og er, store. Med rette. Jeg søkte hjelp dagen etter hendelsen og har ikke vært på jobb siden.

Jeg håper jeg med tiden kan vise folk hvem jeg egentlig er, og hvilke verdier jeg har. Om det tar lang tid forstår jeg og aksepterer det, men kanskje det aldri skjer. Da godtar jeg det også.»

– Jeg vet at Bernt er forferdelig lei seg for krenkelsene han har påført andre mennesker, og han har ønsket å møte dem for å si unnskyld direkte, sier manager Darvik til TV 2.

ETTERFORSKES HERFRA: Hatgruppa i Oslo-politiet er et nasjonalt kompetansemiljø innenfor hatkriminalitet. De holder til på politihuset på Grønland. Foto: Kristin Grønning / TV 2

Hulsker har ikke svart på TV 2s spørsmål om hvorvidt han bestrider Rashos påstander om hvordan han opptrådte på Syng.

VGTV: – Håndteres internt

Siden det forsinkede julebordet har Hulsker vært sykmeldt. TV 2 er kjent med at VGTV kort tid etter hendelsen kalte inn til et møte der 44-åringen ba sine kolleger om unnskyldning.

Hulskers sjef, VGTV-direktør Thomas Manus Hønningstad, skriver i en e-post at de ikke ønsker å kommentere opplysningene TV 2 har forelagt dem utover at saken håndteres internt.

VG-HUSET: Ledelsen i VG opplyser at saken håndteres internt. Utover det ønsker de ikke å kommentere opplysningene TV 2 har forelagt dem. Foto: Aleksander Myklebust / TV 2

«For øvrig viser vi til de uttalelsene Bernt selv har kommet med på Instagram, som beskriver hva han står i», skriver Hønningstad.

«På generelt grunnlag er slik oppførsel og ordbruk som TV 2 beskriver helt uakseptabel, så hvis noe slikt skjer tar vi det på største alvor og håndterer det internt.»

TV 2 har den siste uka forsøkt gjentatte ganger å få en kommentar fra de daglige lederne på Syng. De er også forelagt historien Rasho forteller. Ledelsen har ikke ønsket å kommentere saken.