Tesla-historien var lenge en eneste stor berg-og-dalbane, der nedturene gjerne var større enn oppturene.

Tesla-sjef Elon Musk har også vært åpen på at selskapet underveis har vært farlig nært konkurs. I flere år rant pengene ut av kassen, i høyt tempo.

Starten for «folke-bilen» Model 3 var også tung. Dette var bilen som for alvor skulle gjøre Tesla til en volumprodusent av biler. Men store produksjonsutfordringer i starten ga Tesla og Musk skikkelig hodepine.

"Produksjonshelvete" kalte de det selv, da de ikke klarte å levere ut i nærheten det antallet biler som var planlagt.

Roaster er bilen som starter Tesla-eventyret. Den gangen var det ikke mange som trodde dette kunne bli en stor suksess.

Satte rekorder

Det er ikke mer enn fire år siden Musk selv tok med seg sovepose og sov ved samlebåndet, mens medarbeiderne hans kjempet mot klokken for å løse problemene.

Spoler vi frem til første kvartal i år, er situasjonen en helt annet. Produksjonen av Model 3 er forlengst på skinner. Model Y har kommet til og er en stor suksess. Og tallene Tesla nå legger frem imponerer stort.

Første kvartal i år satte de rekord på inntekter, overskudd – og antall produserte biler.

Musk bekreftet: Tesla var to dager unna konkurs

Model S ga Tesla det store gjennombruddet i Norge. Nå selger den ikke lenger mye som nybil, men det er mange biler å velge mellom på bruktmarkedet.

Ekstra imponerende

Tesla endte med et overskudd på solide 31,6 milliarder kroner. Det er det beste kvartalsresultatet i selskapets historie. De produserte og leverte ut 310.048 biler i denne perioden. Det er en økning på voldsomme 68 prosent, sammenlignet med samme kvartal i fjor.

Prestasjonen ble ekstra imponerende når vi vet at også Tesla har hatt utfordringer hele bilbransjen sliter med. Det handler om tilgang på deler og utfordringer med logistikk og transport.

I tillegg har både råvarer og deler blitt dyrere. Det siste har Tesla klart å kompensere for ved å øke prisen på bilene sine, uten at det tilsynelatende har gått mye ut over salget.

Denne bilen startet Tesla-eventyret

Den kompakte SUV-en Model Y er en stor suksess og kan godt ende opp som Norges mest solgte personbil i 2022.

Ingen nye biler i år

Selskapets nye fabrikk i Shanghai, Kina lot til å fungere bra fra omtrent dag en. Etter mange forsinkelser er Tesla også i gang med å produsere biler i Tyskland, nærmere bestemt i Berlin. Herfra skal etter planen Model Y til Norge komme etter hvert.

2022 er for øvrig et konsollideringsår for Tesla. De skal ikke lansere noen nye modeller, men konsentrere seg om de eksisterende. Derfor snakker vi tidligst 2023 for lansering av sportsbilen Roadster og pickupen Cybertruck, kanskje drøyer det ytterligere hvis dagens modeller fyller opp hele produksjonskapasiteten deres.

