Hamilton og Williams vil bli medeiere i Chelsea

De to sportsstjernene er villige til å gå inn med over 200 millioner kroner.

I begynnelsen av mars annonserte Roman Abramovitsj at han ville selge Chelsea. Noen dager seinere innførte britiske myndigheter en rekke sanksjoner mot Abramovitsj etter Russlands invasjon av Ukraina.

Chelsea fikk en spesiallisens (gjelder til 31. mai) for å kunne fortsette å drive klubben sportslig.

En rekke investorer har meldt sin interesse for å kjøpe klubben, blant andre Sir Martin Broughton. Han står i spissen for et konsortium som inneholder flere profilerte navn.

Sky kan torsdag avsløre at Formel 1-stjernen Sir Lewis Hamilton og tennisstjernen Serena Williams er blant dem som ønsker å spytte penger inn i prosjektet. Kanskje litt overraskende siden Hamilton er Arsenal-fan.

Ifølge kanalen er de to villige til å gå inn med ti millioner pund hver (ca. 115 millioner kroner). Williams og Hamilton har vært i samtaler med Broughton over flere uker, skriver Sky.

Raine Group er banken som står for salget av Chelsea. Sammen med flere personer fra Chelseas ledergruppe skal banken velge det beste budet og presentere det til myndighetene.

Broughton får konkurranse om London-klubben fra Todd Boehly og Steve Pagliuca. Dersom Broughton får tilslaget, vil selskapet Harris Blitzer Sports & Entertainment (HBSE) (selskap eid av de amerikanske milliardærene Josh Harris og Dave Blitzer) få en kontrollerende aksjepost. Før den tid må de imidlertid selge seg ut av Crystal Palace.

Før et salg må Premier League godkjenne de nye eierne.