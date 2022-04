Sommerhytta-paret gruet seg til å se dette på TV: – Skulle vært foruten

Sommerhytta-parene er godt i gang med å stelle i stand uteområdet rundt hyttene i Nes Strandhager.

En hektisk og intens hverdag preger parene. Det fikk Eldan Naftaly Nysveen (33) kjenne ekstra på i onsdagens episode.

For å komme i mål med ukesprosjektet sendte nemlig Lina Langerud Heikkilä (31) han på en nødvendig handletur.

Bilturen til Eldan tok derimot en litt annen vending, kort tid etter han hadde kjørt av gårde fra Nes Strandhager.

Se hva som skjedde med Eldan i videoen øverst i saken.

PLATTING: Deltakerparene skal legge platting og ordne uteområdet rundt hyttene på Sommerhytta. Foto: TV 2/Espen Solli

Uoppmerksom

I onsdagens episode kjører nemlig Eldan ut av grusveien, ikke langt fra hyttefeltet, og havner i grøfta.

– Det som skjedde var at jeg var uoppmerksom. Jeg skulle skifte kanal på radioen, så ser jeg opp – da blir jeg litt forfjamset, og i stedet for å styre inn på veien igjen, kjører jeg ut og havner i grøfta, forklarer Eldan når TV2.no ringer han.

33-åringen forklarer at farten var lav, men bytte av radiokanal og stress førte til at han var noe uoppmerksom på veien.

– Vi fikk beskjed om å kjøre rolig fordi det bor folk langs veien der. Dessuten var det ikke rom for å kjøre fort, siden det var på en grusvei. Jeg hadde ikke høy fart i det hele tatt, forklarer han.

HAVNET I GRØFTA: Eldan Naftaly Nysveen var uoppmerksom og havnet i grøftekanten. Foto: TV 2/Espen Solli

Frustrert og oppgitt

Siden farten var lav, gikk det heldigvis bra med Eldan. Pressesjef i TV 2 Jan-Petter Dahl sier til TV2.no at produksjonsselskapet Strix vurderte situasjonen som udramatisk, og at det ikke var behov for å oppsøke lege i etterkant.

– Eldan var uheldig da han kjørte på en liten grusvei med en skarp veikant, og han endte opp med å kjøre seg fast. Det ble ingen skader, verken på han eller bilen. Produksjonsselskapet vurderte situasjonen som udramatisk. Det var ikke noe behov for han å oppsøke lege i etterkant, sier Dahl.

Situasjonen gjorde Eldan oppgitt og frustrert – lenge.

– Det første jeg gjorde var å slå av myggen og banne noe jævlig. Jeg ble skikkelig oppgitt og frustrert over meg selv – og det var jeg lenge. Jeg kjente på at vi hadde så dårlig tid på å fullføre, særlig når jeg ble sittende fast der. I tillegg visste jeg at dette ville komme på TV. Det som ikke skulle skje, skjedde. Heldigvis ble verken jeg eller andre skadet, forteller han.

OPPGITT: Eldan Naftaly Nysveen var oppgitt og frustrert over hendelsen. Foto: Privat

Da han ringte partneren Lina forklarte han at han ble forsinket på grunn av utforkjøringen. I andre enden av telefonen skjønte han at hun var oppgitt over hendelsen.

– Det var en blanding av oppgitthet over Eldan, og at det var flaut. Jeg var så stresset fra før, og på toppen av det hele havnet han i grøfta, forteller Lina når TV2.no slår på tråden.

IRRITERT: Lina Langerud Heikkilä ble irritert og frustrert over at mannen hennes kjørte ut av veien. Foto: TV 2

Da Lina fikk vite hva som hadde skjedd, trodde hun først ikke på det.

– Jeg var sånn: Tuller du nå? Jeg håpet han tullet. Men jeg hørte han var lei seg og syntes det var kjedelig, så jeg skjønte fort at det ikke var tull. Det var bare flaut og grusomt kjedelig.

Gruet seg

Selv om det ble noe anspent stemning mellom paret, er 31-åringen glad for at utforkjøringen skjedde såpass nærme hyttefeltet, og at ingen andre var involvert.

– Jeg er glad alt gikk bra, det var ingen katastrofe. Jeg skjønte at alt var i orden, for han var helt klar og oppegående. Det var jo selvsagt det viktigste. Jeg ble bare oppgitt over at han ikke fulgte mer med, sier hun.

Hendelsen har hun gruet seg til å se på TV – særlig for å se sin egen reaksjon.

– Følelsene blir litt i høyspenn i slike situasjoner, så reaksjonen ble litt kraftigere enn det hadde trengt og blitt. Det er noe av det jeg har gruet meg mest til å se – min reaksjon på situasjonen. Det var ikke mitt stolteste øyeblikk, sier hun og humrer.

Fikk hjelp

Bilen til Lina og Eldan havnet så langt ned i grøften at de måtte få hjelp til å dra den opp. Heldigvis var det noen med tilgang på lastebil som jobbet på hyttefeltet, som hjalp 33-åringen med å dra bilen opp.

HJELP: Flere hjalp til med å få bilen til Sommerhytta-paret på veien igjen. Foto: TV 2

– De fikk meg ut av knipa, for jeg satt skikkelig fast. Det gikk ganske raskt, for det tok ikke lang til før han kom å hjalp meg opp, sier han.

SATT FAST: Bilen havnet langt ned i grøftekanten, ikke langt unna Nes Strandhager. Foto: Privat

Selv om paret ristet det hele av seg raskt, og klarte rette fokus mot ukesprosjektet, skulle Eldan gjerne vært hendelsen foruten.

– Det er noe av det jeg har gruet meg mest til å se på TV. Akkurat det skulle jeg vært foruten.

– Jeg skulle bare slappet av når jeg kjørte, og ikke stresset noe særlig. Jeg fikk meg en wake-up call.

