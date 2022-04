Thoresen er rapportert inn etter dette slaget

TV 2 får bekreftet at Storhamar-profil Patrick Thoresen er rapportert inn til Disiplinærutvalget. En eventuell straff kan medføre at han går glipp av avgjørende finalekamper.

Artikkel oppdateres.

I artikkelvinduet øverst kan du se situasjonen som nå er rapportert inn.

Etter kampslutt kokte det over for flere spillere. Storhamar-kaptein Patrick Thoresen var blant spillerne som banket løs.

Han og Oilers-profil Tommy Kristiansen fikk begge 20 + 5 minutter straff.

Sent onsdag kveld var TV 2 i kontakt med Players Safety. Da hadde de ingen planer om å rapportere inn situasjonen med Thoresen.

Torsdag morgen hadde de sett situasjonen på nytt. Nå er den rapportert inn til Disiplinærutvalget.

Det bekrefter Lars Olav Gaden i Players Safety-utvalget til TV 2.

– Det er revurdert etter nye bilder, skriver han.

Thoresen har foreløpig ikke besvart TV 2s henvendelser.

MISFORNØYD: Til lokalavisen Hamar Arbeiderblad ga Patrick Thoresen onsdag uttrykk for sin frustrasjon over dommerne i finalene. Bildet er tatt i en annen anledning. Foto: Carina Johansen

Uviss fremtid

Før finalene publiserte TV 2 et langt intervju med Storhamar-kapteinen.

Der var han åpen om at karrieren kan være over etter sesongen. Han venter med å ta en avgjørelse til han har fått tenkt seg om når sesongen er over.

Thoresens betydning for Storhamar-laget er enorm. Om han nå utestenges i en eller flere kamper vil det være et tungt slag for Storhamar.

Om Disiplinærutvalget velger å straffe Thoresen med utestengelse i flere kamper, kan det bety at Thoresen har spilt sin siste hockeykamp.

KOMMENTERER IKKE: Stavanger Oilers-profil Tommy Kristiansen ønsker ikke å kommentere situasjonen med Patrick Thoresen etter kampslutt onsdag. Foto: Carina Johansen

– Mye følelser

TV 2 var i kontakt med Tommy Kristiansen før vi fikk bekreftet at situasjonen med Thoresen er rapportert inn.

Han ønsker ikke å kommentere situasjonen eller det han selv ble staffet for etter slåsskampen etter kampslutt.

Kristiansen sier følgende om den høye temperaturen etter onsdagens kamp:

– Det er mye følelser, mer enn det vil jeg ikke kommentere. Det må vi tåle, sier han.