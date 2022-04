Fortviler over måkehets: – Blitt stuerent å hate dem

Dyrevernorganisasjonen NOAH advarer i en pressemelding om at måker i Norge er en utsatt art og oppfordrer nordmenn til å vise mer omtanke for fuglen.

Sju av ni måkearter i Norge er rødlistet og i tilbakegang. Hettemåken, som trives i byer, er sterkt truet, mens gråmåke og fiskemåke er nær truet.

TRUET: Hettemåken trives godt i byer, men er nå en truet art. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

I fjor ble en mann anmeldt av NOAH etter at han tok tak i en måke og kastet den på sjøen, noe som førte til at den døde.

NOAH anmeldte også tilfeller hvor måker var funnet spiddet, skutt i yngletid, steinet til døde, slått med sparkesykkel eller forgiftet og kvalt.

– Vi har hatt et problem med at en høyrøstet gruppe har vært veldig hatefull mot måker, og at det har blitt stuerent å hate måker. Jeg tviler på at det er flertallet av nordmenn, men det denne gruppen som har dominert med uttalelser i media, sier pressekontakt Siri Martinsen i NOAH til TV 2.

– Børretzen ville ikke ødelegge

NOAH ser derfor at det er behov for en ekstra innsats for måken og ønsker å påvirke hvordan fuglen omtales i mediene.

– Vi mener at mediene i en årrekke har gjort en dårlig jobb med måker, mener Martinsen.

– Hvor mye av skylden har Odd Børretzen og sangen «Måkene»?

– Det er ikke et ubetimelig spørsmål, ler Martinsen.

– Vi ser på hatefulle kommentarer i medier og aviser, og til og med når folk har gjort ulovlige ting, grov kriminalitet, at denne sangen dukker opp som en slags legitimering. Det er utrolig tragisk, for Odd Børretzen ville ikke ødelegge for måker med denne sangen. Den handler om mennesker.

Martinsen reagerer spesielt på at måken ofte omtales som «aggressiv» og «mannevond».

– Måkeungene er et lett bytte for rovdyr og mennesker, siden de forlater reiret kort tid etter klekking. Mange måkeforeldre har nok opplevd at ungene er blitt drept av mennesker. De har god hukommelse, og erfaringer går videre til neste generasjon. Det er derfor forståelig at de er påpasselige. Men det dreier seg om harmløse skinnangrep, som ikke fortjener å fremstilles som noen «trussel» i mediene.

MANNEVOND: Måken blir ofte omtalt i negative ordlag, og betegnes som både aggresiv og mannevond. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Korrigerte

NOAH fikk Børretzen til å korrigere inntrykket sangen hadde gitt, og det gjorde den populære visesangeren før han gikk bort i 2012. Strofen «Jeg hater måker» sitter likevel igjen hos mange.

– Han uttalte da at han elsker måker og sa «hva er vel kysten uten måker?», men nå er den norske kysten nesten uten måker. Så den sangen har vært ødeleggende, men Odd Børretzen mente ikke å ødelegge, sier Martinsen.