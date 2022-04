– Disse bør Manchester United vurdere i sommer

Se Arsenal - Manchester United på TV 2 Sport Premium og Play lørdag fra kl. 12.45!

– Det er ikke så vanskelig å analysere. Laget trenger å gjenoppbygges. Ikke fordi noen spillere må dra, men fordi en god del ikke har kontrakter lenger. De går ut. Så for meg er det klart at det vil bli seks, sju, åtte, kanskje ti nye spillere.

Det var Ralf Rangnicks ord etter det knusende nederlaget mot erkerivaler Liverpool, ifølge Manchester Evening News.

Torsdag ble Ajax-manager Erik ten Hag bekreftet klar for klubben. Han overtar roret hos Premier League-giganten ved sesongslutt, og har opprinnelig signert en kontrakt som varer til 2025.

UNITED-EKSPERTISE: Journalist Eivind Brennhovd Holth har dekket Manchester United i snart ti år. Foto: Privat

I den anledning har Eivind Brennhovd Holth, journalist for Manchester Uniteds skandinaviske supporterklubb, satt sammen en topp ti-liste over spillere klubben bør vurdere for ten Hag i sommer.

– En Pogba-type med samvittighet

– Det er først og fremst på defensiv midtbane det må forsterkes. Jeg utelukker fullstendig urealistiske signeringer, innleder Holth.

Eivind Brennhovd Holth: Topp ti spillere som bør være aktuelle for Manchester United i sommer 1. Declan Rice (23) Defensiv midtbanespiller for West Ham. 2. Aurélien Tchouaméni (22) Sentral midtbanespiller for Monaco. 3. Ryan Gravenberch (19) Sentral midtbanespiller for Ajax. 4. Donny van de Beek (25) Offensiv midtbanespiller for Manchester United (utlånt til Everton). 5. Kalvin Phillips (26) Defensiv midtbanespiller for Leeds. 6. Darwin Núñez (22) Spiss for Benfica. 7. Jurrien Timber (20) Midtstopper for Ajax. 8. Antony (22) Høyreving for Ajax. 9. Christopher Nkunku (24) Angrepsspiller for RB Leipzig. 10. Max Aarons (22) Høyreback for Norwich.

Journalisten har dekket Manchester United for den skandinaviske supporterklubben i over ni år. Han peker ut defensiv midtbane som lagets største mangel, og har et klart førstevalg for posisjonen.

1. Declan Rice

Declan Rice har storspilt for West Ham de siste sesongene, og har ikke minst markert seg som en nøkkelspiller for det engelske landslaget. 23-åringen ville vært en perfekt brikke på midtbanen, i følge Holth.

TOPPER LISTEN: West Ham-kaptein Declan Rice står øverst på Eivind Brennhovd Holths liste. Foto: Adam Davy

– Rice har gitt mening i lang tid. Solskjær ville ha Rice og Grealish, men fikk ikke penger til noen av dem. Moyes' prislapp på 150 millioner blir det store hinderet. Det blir ikke mye midler igjen til andre kjøp i så fall. Det trenger de.

Nok en midtbanespiller står høyt på Holths liste.

2. Aurélien Tchouaméni

22 år gamle Aurélien Tchouaménis profil har skutt i været denne sesongen. Monaco-spilleren har seilet opp som et av Europas heteste talenter, og har blant annet blitt koblet til både Real Madrid og Chelsea.

– Han har også vært på radaren til United en stund. En moderne boks-til-boks-type. Han er «bare» 22 år og har vist seg fram i Monaco, men det er vanskelig å se for seg at han ikke vil være en forsterkning på midtbanen.

3. Ryan Gravenberch

United.no-journalisten plukker ut flere Ajax-spillere på sin liste, som han gjerne ville hatt med på slengen i lag med Erik ten Hag. Ingen står høyere enn midtbanejuvelen Ryan Gravenberch.

JUVEL: Ryan Gravenberch anses som en av Ajax sine største talenter. Foto: MAURICE VAN STEEN

Allerede som 19-åring har Gravenberch fått stor tillit av ten Hag sentralt på Ajax-midtbanen, og det med god grunn. Det er heller ikke tilfeldig at supertalentet har blitt sterkt koblet til Bayern München, som ser ut som hans sannsynlige neste destinasjon.

– Han kommer til å bli koblet til ten Hag helt til han signerer for Bayern eller erklærer at han blir i Ajax. Gravenberch er en Pogba-type med samvittighet, forklarer journalisten.

Spår stort comeback

4. Donny van de Beek

En noe overraskende fjerdeplass på Holths liste, er en spiller som allerede befinner seg i klubben – riktignok helt ute i kulden.

Donny van de Beek ble signert fra Ajax i 2020, og ankom Manchester United med store forventninger. Siden har han slitt med spilletid, og har denne sesongen blitt utlånt til Everton.

Nederlenderen var imidlertid svært sentral under ten Hag i Ajax, og Holth har troen på at landsmennene er den perfekte match for hverandre.

KJENNSKAP: Erik ten Hag og Donny van de Beek kjenner hverandre godt fra tiden i Ajax sammen. Foto: MASSIMO PINCA

– Det er kanskje litt flåsete å sette ham opp på denne lista, men han blir som en ny signering – og kanskje den viktigste? Han var en nøkkelbrikke for ten Hag i Ajax.

5. Kalvin Phillips

Kalvin Phillips har stått ut som den største stjernen i Leeds United helt siden opprykket til Englands førstedivisjon i 2020, og har befestet sin startplass på det engelske landslaget ved siden av Declan Rice.

– Premier League-proven som det heter i England. Helt sjef på midten, roser Holth.

6. Darwin Núñez

Darwin Núñez har virkelig gjort sitt navn kjent denne sesongen. Ikke bare er uruguayaneren toppscorer i hjemlig liga med 25 mål – han imponerte også mektig i Champions League for Benfica før portugiserne måtte se seg slått ut av Liverpool i kvartfinalen.

Holth utpeker 23-åringen som det klareste valget for angrepsdekning.

– Manchester United trenger dekning på topp uansett om Ronaldo blir eller ikke. Det finnes nesten ikke alternativer som frister, men Núñez er ett av få unntak. Det er mye som tyder på at han vil score mål uansett hvor han spiller.

7. Jurrien Timber

Ryan Gravenberchs lagkamerat, Jurrien Timber, er kanskje spilleren som gir Gravenberch størst konkurranse om toppen av den alltid lange talentlisten i Ajax.

Manchester United har fått mye kritikk denne sesongen, ikke minst for opptreden etter opptreden preget av defensive blundere. En ny midtstopper er etter alt å dømme på ønskelisten i sommer.

TALENTER: Antony (t.v.) og Jurrien Timber (midt) er begge på topp ti-listen til Eivind Brennhovd Holth. Foto: MAURICE VAN STEEN

– Dette er stoppertalentet som følger i fotsporene til de Ligt. Han har fått masse tillit av ten Hag, og kobles da selvfølgelig til United. Spørsmålet er om han som 20-åring kan gå rett inn på Old Trafford og levere varene, sier United.no-skribenten.

Brennhete angripere: – Skal ha en stor fan i Rangnick

Manchester United er egentlig beriket med angrepsspillere. Dessverre for de røde djevlene, er det flere av dem som har slitt med å levere varene denne sesongen.

Etter en svært skuffende høst for Anthony Martial, ble han utlånt til Sevilla. Marcus Rashford har ikke scoret på ti kamper, mens Mason Greenwood er suspendert av klubben for ulike kriminelle siktelser.

LES: Mason Greenwood voldsanklaget av kjæresten - slik svarer Manchester United og politiet

Dermed er det forventet at flere angripere, som Darwin Núñez, er av interesse for klubben i sommer. Nok en gang nevnes et Ajax-talent, samt en spiller i sitt livs form i tysk liga.

8. Antony

Brasilianske Antony har hatt en strålende kampanje for Ajax så langt. Driblefanten har vartet opp med individuell briljans ved flere anledninger denne sesongen.

– Enda et Ajax-navn. United skulle egentlig være godt forspent på kantene, men jeg stiller spørsmålstegn ved Greenwood, Rashford og Martial, påpeker Holth.

9. Christopher Nkunku

RB Leipzigs store formspiller denne sesongen er Christopher Nkunku. Franskmannens sesong har rett og slett vært mesterlig. I hjemlig liga står Nkunku med 17 mål og 13 målgivende på 27 starter, mens han i Champions League noterte seg for syv mål og én assist på kun seks kamper.

Skal ryktene tros, er Ralf Rangnick en stor beundrer av 24-åringen. Rangnick trår som kjent til i en konsulentrolle for Manchester United de neste to årene.

– En heit ving som skal ha en stor fan i Rangnick. Masse scoringer for Leipzig, sier journalisten.

10. Max Aarons

Listens andre overraskelse er Max Aarons. Høyrebacken har vært et lyspunkt i en ellers svært skuffende sesong for Norwich, som nok en gang ser ut til å rykke ned fra Premier League.

– Aarons er en mulig joker. Det ble bom med Wan-Bissaka. Kanskje det kan bli bedre hell med Norwich-backen? avslutter Holth.