– Mange år i bransjen har lært meg at bruktbilkjøp kan være både vanskelig og krevende. Det er veldig mye å velge mellom, i ulike prisklasser. Dessuten kan kvaliteten variere mye. Derfor er det også så viktig å sette seg litt inn i markedet og vite hva man bør kjøpe, og til hvilken pris.

Det sier Brooms bilekspert, Benny Christensen. Han har selv vært bilselger i mange år. Nå vil han hjelpe tre brukbilkjøpere med å gjøre en best mulig handel.

Har eid 120 biler

– Vi i Broom skal rett og slett lage en videoserie der vi følger kjøperne. Fra starten når vi definerer ønsker, behov og ikke minst budsjett. Så ut på jakt etter bil – og til slutt når vi forhåpentligvis finner den perfekte bilen. Målet vårt er at dette skal bli både underholdende og informativt. Og naturligvis: At vi gir god hjelp underveis, sier Benny.

– Er det noen spesielle kriterier for å få være med på dette?

– Ikke noe annet enn at man har bestemt seg for å kjøpe bil og er klar for å gjøre det ganske kjapt. I dette markedet kan det jo ofte være lurt å slå til raskt når riktig bil til riktig pris dukker opp. Jeg elsker å kjøpe bil selv – og nå gleder jeg meg til å hjelpe andre med det, sier Benny som selv anslår at han har eid rundt 120 biler.

Med andre ord: Han har bred erfaring med både kjøp – og salg.

Hva slags bil har du lyst på?

Vil du ha hjelp av Benny? Da sender du rett og slett en e-post til ham: benny@broom.no.

Her vil vi gjerne at du forteller litt om hva slags biltype du er ute etter, hvor mye penger du ser for deg å bruke, om du har bil som må byttes inn – og hvor i landet du bor.

