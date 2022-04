To deltakere trakk seg rett før Kompani-finalen – dette angrer én av dem på

«Evighetsmarsjen» var dråpen som fikk begeret til å renne over for to av aspirantene. Artistene Tone Damli og Ruben Markussen trakk seg derfor fra konkurransen med kort tids mellomrom.

Etter to beinharde overlevelsesdøgn i ødemarka, hvor de seks gjenværende aspirantene attpåtil ble kidnappet, måtte de igjen ut på en marsj uten å vite verken destinasjon eller varighet.

FORBEREDELSER: Marius Skjelbæk, Tone Damli, Ruben Markussen, Rikke Isaksen, Emilie Nereng og Emilie Enger Mehl får leksjon før de skal overleve i skogen. Foto: Matti Bernitz / TV 2

Da sa det stopp for Tone Damli (34). Den profilerte artisten var allerede usikker på om hun ville fortsette i episoden som ble sendt onsdag, men ble værende etter en peptalk med kapteinen.

Riktig avgjørelse

Også i lørdagens episode er hun først i tvil om hun skal gi seg, og presser seg i om lag 20 minutter til, før hun til slutt kaster inn håndkleet.

Kompani-deltakeren bryter sammen og vurderer å trekke seg

– Kompaniaspirant 10, Damli... hva var ordene?, sier en tydelig utmattet Damli til kapteinen.

– Gir opp, svarer kapteinen.

– Gir opp, gjentar hun.

Da TV 2 snakker med Damli noen dager etter exiten, er hun fortsatt helt sikker på at hun har tatt riktig avgjørelse.

TRER AV: Aspirant Damli trer av foran oberst Dag Otto Lauritzen og major Kristian Ødegård. Foto: Matti Bernitz / TV 2

– Kroppen hadde vært gjennom noen heftige uker. For å si det sånn: Jeg har ikke angret et sekund på at jeg trakk meg, sier hun.

Da TV 2 tar kontakt med Damli fredag, innrømmer hun at ukens første episode endret litt på skråsikkerheten.

– Helt fram til onsdagens episode var jeg ekstremt happy med den avgjørelsen. Jeg kjente så sterkt på at det var riktig, men når du sitter og ser det på TV, så kunne jeg ikke unngå å tenke: «At jeg ikke klarte å stå i det!». Men det var på det tidspunktet sånn det måtte bli, sier hun.

34-åringen forklarer at både fysikken og psyken sviktet på det tidspunktet.

– Føttene mine bar ikke lenger og motivasjonen var borte. Derfor valgte jeg å takke for meg.

Hadde nådd målet

Kort tid etter at Damli har forlatt kompaniet, er det nok en aspirant som faller fra, nemlig artistkollega Ruben Markussen (27).

– Jeg gir meg. Jeg er helt sikker. Jeg er veldig stolt over det jeg har klart, så derfor kjennes det ikke kjipt å ta det valget. Det går fint for min del, jeg føler jeg har fått den utviklingen jeg kom hit for å få, sier Ruben Markussen i episoden.

VILLE IKKE MER: Ruben Markussen fortsatte marsjen noe lenger enn Tone Damli, men valgte til slutt å gi seg. Foto: Matti Bernitz / TV 2

Han avviser at han ble påvirket av Damlis valg, selv om han innrømmer at tanken på en bedre middag sammen med artistkollegaen var forlokkende.

– Det var ikke årsaken til at jeg dro. Jeg hadde lenge tenkt på å ta turen hjem, men jeg prøvde hele tiden å komme ut og motivere meg selv til å komme videre. Men selvfølgelig, det å tenke på at jeg kunne dra på hotell sammen med Tone og spise middag, det skadet ikke det, sier han og smiler.

Damli innrømmer at hun først nesten ble litt irritert da hun så at Markussen kom til hotellet samme kveld.

– Jeg ble nesten litt sinna, for jeg var så sikker på at han skulle klare dette. Jeg tror også at han hadde mer i seg, men jeg er den første til å forstå den avgjørelsen, sier hun.

Angrer på én ting i ettertid

Også Markussen har gitt uttrykk for at han har ønsket å gi seg tidligere i konkurransen, men ble i likhet med Damli overtalt til å fortsette. Nå var han imidlertid klar på at han ikke kunne overbevises om å bli.

Kommer med en innrømmelse: – Har tenkt på det lenge

– Jeg hadde gjennomført det jeg kom hit for å gjøre. Jeg kom hit for å utfordre, utvikle og overraske meg selv. Og det føler jeg at jeg har gjort i veldig stor grad, sier Markussen like etter exiten.

Da TV 2 tar kontakt med ham et drøyt halvår etter innspillingen, angrer han ikke direkte på at han trakk seg, men på at han ikke klarte mer.

– Det er noe helt annet å sitte hjemme et halvt år etterpå og tenke: «Det kunne jeg klart». Det var et tungt opplegg og jeg kom til et punkt hvor jeg måtte ta flere runder med meg selv, før jeg tok valget. Jeg prøvde å overbevise meg selv om at jeg klarte mer, men endte opp med å være fornøyd med innsatsen og opplevelsen. Jeg skulle likevel ønske jeg hadde mer å gå på, så om dét er mulig å angre på, så gjør jeg det, sier Markussen.

27-åringen forteller at det var en stor kontrast å komme hjem fra Setnesmoen.

Knekker sammen over Nerengs ninja-stunt: – Klikka for hele gjengen?!

– Det var veldig rart! Jeg husker jeg kjente på en slags følelse av at jeg ikke gjorde nok eller ikke utfordret meg selv nok i hverdagen, samtidig var det helt magisk å kunne minne seg selv på at jeg bare kunne slappe av, sier han.

Knakk sammen

Damli forteller at hun knakk fullstendig sammen da hun fikk se samboeren Markus Foss og barna Billie (7) og Marlon (1).

– Det var helt fantastisk. Da jeg satt på flytoget så visste jeg at familien min ventet på meg på Oslo S, så da hadde jeg hjertebank og kjente på en barnslig glede hele togturen, sier tobarnsmoren.

Da hun kom fram, kom alle følelsene på en gang.

– Jeg begynte å grine så fort jeg så dem. Jeg tror jeg prøvde å dytte vekk følelsen av savn under hele oppholdet, men nå kom det, samtidig som at jeg var kjempesliten. Da knakk jeg fullstendig, forklarer Damli.

Nå gjenstår kun fire deltakere i Kompani Lauritzen: Marius Skjelbæk (31), Emilie Nereng (26), Emilie Enger Mehl (28) og Rikke Isaksen (27).

Se Kompani Lauritzen onsdager og lørdager på TV 2 og TV 2 Play.