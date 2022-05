Etter 30 år fant ungdomskjærestene tilbake til hverandre – så startet marerittet

Jon Åge Bergsagel-Larsen (53) og Siv Bergsagel-Larsen (51) møttes som tenåringer. Da hun var 15 år og han var 17 år, ble de kjærester. Så skiltes deres veier. Jon Åge dro i militæret og Siv giftet seg. Hun fikk fem barn, mens han fikk to døtre.

De levde hvert deres liv, men så ble Siv separert. Jon hadde allerede vært alene i mange år, og sommeren 2019 møttes de igjen.

UNGDOMSKJÆRESTER: Siv og Jon Åge var kjærester i tenårene. Foto: Privat

– Vi hadde hatt litt kontakt hele veien. Jeg skulle flytte tilbake til Sandnes med mine fem barn. Siden han har to døtre, spurte jeg om han kunne hjelpe oss med å integrere oss. Så traff jeg faren hans på butikken, som jeg kjenner godt, og jeg fortalte at jeg skulle skilles.

Jon Åge fikk videreformidlet nyheten, og bestemte seg for å ta kontakt. Siden gikk det slag i slag og de ble raskt kjærester.

De var ikke i tvil – de hørte sammen.

Det var Stavanger Aftenblad som først omtalte saken.

Et lite sår på nesa

Etter flere operasjoner på begynnelsen av 90-tallet, har 53-åringen slitt med et sår på nesa. Et lite søkk som aldri gikk bort og et sår som ikke ville gro ordentlig.

SÅR PÅ NESA: Siden 90-tallet har Jon Åge Bergsagel-Larsen hatt et sår på nesa som ikke vil gro. Her sammen med den ene datteren sin. Foto: Privat

Høsten 2016 oppsøkte han lege for første gang. Da ungdomskjærestene møttes igjen, hadde han begynt med operasjoner for å dekke til såret med en hudlapp. Han var plaget med tunge øyelokk og skyggefølelse. Ved de første operasjonene i april 2019 ble det ikke tatt noen biopsi. I juni får han beskjed om at han har celleforandringer.

– Det ble bare bagatellisert og han fikk beskjed om å fikse det med en krem, sier Siv.

I samme tidsrom får Jon Åge ekstreme smerter i hodet. For å lindre trykket over det venstre øyet, begynner han å teipe øyenbrynet.

STERKERE SAMMEN: Jon Åge og Siv har vært uadskillige de siste årene. Foto: Privat

Han blir henvist videre, men ingen finner årsaken til plagene. Siv, som jobber som hjelpepleier, klarer ikke å slå seg til ro med svaret fra legene.

– Det kunne ikke være så tilfeldig at han fikk alle disse symptomene samtidig. Jeg visste at jeg måtte ta dette på alvor, for jeg hadde en dårlig magefølelse, forteller Siv.

Hun googler og skjønner raskt at det kan være kreft. På en kontrolltime i juli samme år, bekrefter legene at det er kreft i prøven.

Lang historie kort – han blir etter mye om og men behandlet for Tolosa-Hunt syndrom. En sjelden sykdom som starter med plutselig, kraftig smerte i ett øye på grunn av revmatisk betennelse i en del av hjernen.

Til tross for at han har fått en diagnose, klarer ikke Siv å senke skuldrene. Den vonde magefølelsen er der fortsatt og hun bestemmer seg for å ta opp kampen med sykehuset. Det måtte være noe mer.

– På dette tidspunktet lå jeg mest på sofaen, så det er Siv som har hatt denne kampen for oss hele veien. Jeg hadde ikke klart meg uten Siv, påpeker Jon Åge.

Giftet seg i hemmelighet

I august 2020, midt under pandemien, reiser Jon Åge og Siv til Oslo. De har fått gjennomslag for en fornyet vurdering ved nevrotisk avdeling på Rikshospitalet.

De fortalte alt, og følte de ble hørt for første gang. Det tas massive prøver og utredningen tar tid.

Høsten 2020, tiden de beskriver som den beste og verste perioden i livene deres, bestemmer paret seg for å gifte seg i all hemmelighet. Med kun åtte personer til stede, ga de hverandre sitt etterlengtet «ja».

MANN OG KONE: Høsten 2020 bestemte Siv og Jon Åge seg for å gifte seg. Foto: Privat

– Det var en naturlig del av den prosessen. Jeg sa at jeg ville gifte meg og Siv sa at det var okei. Det ble veldig viktig, både fordi vi plutselig ikke visste hvor lenge vi hadde hverandre, sier Jon Åge.

– Det var viktig for oss å gjøre det. Og når du er kona til noen blir du hørt på en helt annen måte og du får mer pondus av helsevesenet. Vi holdt det hemmelig for stakkars barn og foreldre, fortsetter Siv.

Svaret de fryktet

På dette tidspunktet har ekteparet vært innom tre sykehus og utallige spesialister. Nevrologene hadde en stund mistenkt basalcellekreft – en ondartet, men langsomtvoksende svulst i huden som sjeldent sprer seg. De bestemmer seg for å ta en ny biopsi ved det ene øyet.

30. desember 2020 får de svaret de fryktet og forventet. Han har basalcellekreft med spredning, men det lar seg ikke operere. I tillegg er området farlig å stråle. Han ofrer øyet sitt for at legene skal få en vei inn.

Fakta: Basalcellekreft Basalcellekreft er en ondartet, men langsomtvoksende svulst i huden. Den sprer seg ikke med blod eller lymfe til andre organer og har således en utmerket prognose. Forekomsten har økt i mange år, og i Sverige registreres rundt 50 000 tilfeller årlig. Vanligst ser man denne kreftformen på soleksponert hud i ansiktet, på ørene og i nakken. Svulsten presenterer seg forskjellig. Som regel starter den som en liten kul eller hevelse som vokser langsomt. I noen tilfeller dannes et sår, og typisk er det at såret ikke gror som normalt. Svulsten kan også vise seg som en kul med glatt overflate, noen ganger perleaktig, skinnende overflate. Nedenfor er det satt opp noen typiske tegn man kan se i huden: Sår som ikke vil gro

Hvit til rosalignende kul i huden, som etter hvert kan utvikle seg til sår

Hudforandringer som er røde og skjellende og som kan misoppfattes som eksemflekker Kilde: Norsk helseinformatikk (NHI)

I januar 2021 starter Jon Åge på stråling og cellegift. Til tross for en tøff behandling, begynner ting å se lysere ut. Men noen måneder senere legger Siv merke til en flekk på nesa. I løpet av september og oktober opereres han tre ganger til, og hele nesen blir fjernet.

I dag lever han med to svulster i det som kalles «den forbudte skog». 53-åringen må på kontroll hver andre måned for å se om svulstene har vokst.

– Jeg lever fra kontroll til kontroll, så det er litt som en dommedag hver gang vi skal få svaret. Jeg vet ingenting, bortsett fra at den vokser sakte, sier Jon Åge.

OPERERTE BORT NESA: Etter flere operasjoner ble til slutt hele nesa til Jon Åge fjernet. Foto: Privat

– Etter hver kontroll griner vi litt, tygger på svaret og bestemmer oss for å være sterke sammen. Det fungerer for oss, og vi har det bra i det og. Det er en styrke å være to, forteller Siv.

Ekteparet aner ikke hva fremtiden bringer. Kreften kan forsvinne dersom de er heldige, men han vil uansett ikke få livet sitt tilbake. Ifølge Siv har han fått dårligere hørsel, syn og fysisk form som følger av behandlingen. Han takler stress dårlig og trenger mye tilrettelegging.

– Hvordan har det vært å gå gjennom dette sammen?

– Det er klart at det har vært vanskelig, for vi skulle være nyforelska og kjærester, også havnet vi her. Vi måtte legge alt til side som man vanligvis «skjuler» i et nytt forhold. Da vi ble sammen følte jeg at jeg hadde vunnet verdens største lotteri med den beste premien, også føltes det ut som at han ble tatt fra meg. Jeg har hatt en enorm frykt for at han skal forsvinne.

Lever hver dag som det er den siste

Nå har Jon Åge fått medhold i pasientskade-klage. Ifølge Stavanger Aftenblad, mener Norsk pasientskadeerstatning (NPE) at han ble skadet som følge av svikt i forbindelse med behandling av kreft i nesen. Det er mye som tyder på at kreften også kunne ha blitt oppdaget før. Likevel velger de ikke å tenke på dette.

– Vi er ikke bitre. Vi har bare en sorg over det vi har gått glipp av i det vanlige livet, sier Siv, før Jon Åge legger til:

– Det finnes ikke bitterhet, men det var kjekt når de ringte og sa at de har gjort feil. For første gang fikk vi en anerkjennelse på at vi har rett og at vi blir trodd.

LEVER FOR KJÆRLIGHETEN: Jon Åge forteller at han ikke hadde vært i live, hadde det ikke vært for Siv. I flere år har hun kjempet for at de skal bli trodd, og hjulpet han med alt han måtte trenge. Foto: God morgen Norge

Nå prøver ekteparet å leve som normalt som mulig. Jon Åge går med en neseprotese han limer av og på. Om han er kreftfri i to år, skal han få en ny nese som bygges fra ribbein.

De bygger på barndomshjemmet til Siv, som de kjøpte da de ble sammen og til sommeren skal de på sin første ferie sammen.

– Vi spiser god mat, drikker deilig vin og koser oss. Vi lever hver dag som det er den siste og planlegger som at den er den første dagen i livet vårt.

Stavanger Universitetssykehus og Haukeland Universitetssykehus har ikke svart på God morgen Norge sin henvendelse. Aleris Helse AS ønsker ikke å kommentere saken, men uttrykker sin dypete medfølelse for pasienten og hans familie.