Russland erklærer seier i Mariupol

Russlands forsvarsminister Sergej Sjoigu melder torsdag formiddag, ifølge det russiske nyhetsbyrået Interfax, at Mariupol er «frigjort» og under russisk kontroll.

– Fullføringen av arbeidet for å frigjøre Mariupol er en suksess. Jeg gratulerer deg, skal Putin ha sagt til forsvarsminister Sjoigu, ifølge Ria Novosti.

Avbryter storming

Opplysningen er ikke bekreftet fra uavhengige kilder.

Kunngjøringen kommer etter at president Vladimir Putin ifølge Sky News skal ha beordret militæret å avbryte planene om å storme stålverket Azovstal, hvor de siste gjenværende ukrainske soldatene befinner seg, og i stedet sperre av det elleve kvadratkilometer store området.

Putin ønsker at Azovstal skal sperres så grundig av «at ikke engang en flue kan komme inn eller ut ubemerket», skriver Sky News.

Det antas at det er igjen om lag to tusen soldater i Azovstal, sammen med rundt tusen sivile. Over 300.000 av Mariupols 450.000 innbyggere skal ha flyktet fra havnebyen.

Krever umiddelbar evakuering

I en melding på Telegram ber Ukrainas visestatsminister Iryna Vereshchuk der hun trygler om at det må åpnes humanitære korridorer som tillater sivile og skadde soldater å forlte Azovstal.

Det skriver The Guardian.

– Vi krever at russerne umiddelbart åpner en hummanitær korridor. Det er nå rundt 1000 sivile og 500 skadde soldater. De må bli fraktet ut derfra i dag, skriver hun i meldingen.

– Avgjørende

Samtidig ber Vereshchuck verdenslederne om å fokusere på situasjonen i Azovstal.

– Nå er dette et avgjørende punkt for den humanitære innsatsen, står det i meldingen.

Byen har vært under massive angrep i flere uker og er så å si utbombet etter to måneder med krig.

Mariupol er, hvis opplysningene fra russisk hold stemmer, den største byen Russland har tatt i Ukraina siden krigen startet 24. februar.