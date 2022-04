Supporterleder svarer Guardiola: – Man kan si det samme om City

Etter å ha slått Brigthon 3-0, og igjen overtatt ligaledelsen i Premier League ett poeng foran Liverpool, var Manchester City-manager Pep Guardiola sikker i sin sak.

– Liverpool er et av fotballhistoriens beste lag, slo Guardiola fast på pressekonferansen etter kampen.

Den suksessrike spanske manageren er fullstendig klar over at det duket for en skikkelig thriller i kampen om å vinne Premier League-tittelen i sesonginnspurten.

– Det er seks kamper igjen. Om vi vinner alle de seks, så vil vi bli mestere. Om vi ikke vinner alle seks kampene, så vil Liverpool bli mestere, mente Guardiola.

– Vi må vinne alle de siste kampene. Det er ikke nødvendig å fortelle det til spillerne mine, de føler det allerede. Vi konkurrerer jo mot et av de beste lagene gjennom alle tider, konkluderte han.

– Kan si det samme om City

Styreleder og formann i Liverpools skandinaviske supporterklubb, Pål Chr. Møller, er ikke uenig med Guardiola i at Klopps nåværende Liverpool-utgave er et av fotballhistoriens beste lag.

– Det er ikke tvil om den Liverpool-utgaven som er nå må kunne sies å være et av historiens beste lag. Det viser jo statistikken, ikke minst med tanke på hvor få poeng de har avgitt. Men man jo si det samme om Manchester City. Jeg vil si Liverpool og City er jevnbyrdige lag, det er ekstremt imponerende det begge lag har gjort, poengterer Pål Chr. Møller overfor TV 2.

– Men når det er sagt, så er jeg utrolig stolt over at Liverpool har klart å ta igjen det forspranget som Manchester City hadde for bare noen få år siden. Spesielt med tanke på de ressursene City råder over økonomisk, så er det helt utrolig at Liverpool klarer å konkurrere mot dem, slår supporterlederen fast.

Tror Guardiola mener det han sier

Han tror derfor at Guardiola mener det når han sier at Liverpool er et av fotballhistoriens beste lag, og ikke driver med såkalt «mind games» før sesongsinnspurten.

STOLT: Formann i Liverpool supporterklubb i Norge, Pål Christian Møller, holder en replika av Premier League-troféet fra sin røde Tesla. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

– Jeg føler at det er en gjensidig respekt mellom de to lagene, og ikke minst mellom Klopp og Guardiola. Derfor er jeg helt sikker på at Guardiola mener det han sier. Klopp har jo sagt det samme om City, han har uttalt at Liverpool konkurrerer mot verdens beste lag, minner han om.

Møller mener at verken Manchester City eller Liverpool har råd til å snuble i i noen av de siste kampene som gjenstår av sesongen. Alle de seks gjenstående kampene må vinnes. Men supporter-sjefen slår fast at City foreløpig er i førersetet til å sikre seg Premier League-tittelen.

– Jeg ser ikke noe rom for poengtap for noen av lagene. City er ett poeng foran, og har naturligvis ikke råd til å dumme seg ut. Per i dag er Manchester City favoritter siden de ligger ett poeng foran. Derfor er det jo helt riktig som Guardiola sier, det er ikke tvil om at de må vinne resten av kampene for å vinne ligaen, konstaterer han.

Håper på hjelp fra gammel kjenning

Liverpool møter i tur og orden Everton (H), Newcastle (B), Tottenham (H), Aston Villa (B), Southampton (B) og Wolverhampton (H) i ligainnspurten.

Manchester City har igjen Watford (H), Leeds (B), Newcastle (H), West Ham (B), Wolverhampton (B) og Aston Villa (H).

Pål Chr. Møller håper at Liverpool kan få hjelp av en gammel kjenning til å sikre seg Premier League-troféet, som vil være Anfield-klubbens 20 totalt i klubbhistorien og en tangering av Manchester Uniteds foreløpige rekord i antall ligatitler.

– Manchester City har i hvert fall ikke noen vanskeligere motstandere enn Liverpool igjen. Men drømmescenarioet for oss Liverpool-fans er jo at Steven Gerrard, Liverpool-legenden, vil lede Aston Villa til seier mot City og at Liverpool dermed vinner Premier League. Da vil alle drømmer gå i oppfyllelse, smiler han, før supporterlederen legger til:

– Samtidig kan vi ikke bry oss om de andre lagene, det eneste som gjelder er å fokusere på eget lag. Vi har spilt fantastisk fotball denne sesongen, og feide nylig Manchester United av banen og slo City ut av FA-cupen. Vi har vunnet ligacupen, er i finalen i FA-cupen og semifinalen i Champions League. Om City er enda bedre i Premier League, så er det bare å ta av seg hatten og gratulere dem, for om de klarer å slå Liverpool i den formen vi er i nå, så er det jo egentlig fortjent, innrømmer Pål Chr. Møller.