Bekrefter funn om myokarditt etter koronavaksinasjon

– Nordisk forskningssamarbeid er avgjørende for å framskaffe god kunnskap om sjeldne bivirkninger, sier Geir Bukholm, assisterende direktør ved Folkehelseinstituttet (FHI).

FHI har deltatt i et nordisk forskningssamarbeid som har undersøkt risikoen for myokarditt (hjertemuskelbetennelse) i en fireukersperiode (28 dager) etter vaksinasjon mot SARS-CoV-2. Studien SARS-CoV-2 Vaccination and Myocarditis in a Nordic Cohort Study of 23 Million Residents er nå publisert i JAMA Cardiology.

Det var tidlige funn fra denne studien som førte til at FHI i oktober oppfordret menn under 30 år til å velge Pfizer/BioNTech-vaksinen fremfor vaksinen fra Moderna.



Anbefalingen ble senere justert til også å gjelde kvinner under 30 år etter et føre-var-prinsipp.

Studien er en nordisk registerstudie som inkluderte over 23 millioner innbyggere i Norge, Danmark, Finland og Sverige. Til sammen var det 1.077 tilfeller av myokarditt blant vaksinerte og uvaksinerte i studieperioden fra 27. desember 2020 til 5. oktober 2021.