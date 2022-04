Nesten to måneder etter at Russland begynte angrepene på den ukrainske havnebyen Mariupol, skal russerne nå ha tatt kontroll over hele byen. Det hevder Russlands forsvarsminister Sergej Sjojgu ifølge Interfax torsdag formiddag.

Hvis dette stemmer, er Mariupol den største byen Russland har tatt i Ukraina siden krigen startet 24. februar.

Russland har denne uken også inntatt de mindre byene Rubizhne og Kreminna, og kontrollerer ifølge regionsguvernør Serhij Hajdaj nå 80 prosent av Luhansk.

– Symbol på ukrainsk motstand

Over 300.000 av Mariupols 450.000 innbyggere har flyktet, ifølge NTB. De gjenværende ukrainske soldatene har de siste dagene forskanset seg i det store stålverksområdet Azovstal.

– Militært sett begynner Mariupol å miste sin betydning, men den har for lengst blitt et symbol på ukrainsk motstand. Den type heltemodig innsats er veldig viktig for moralen, både i resten av befolkningen og for styrkene, sier Palle Ydstebø til TV 2.

– Dette har blitt en prestisjesak for Russland, som jeg vil si har satset unødig store ressurser på å ta denne byen. Det virker som den har samme tiltrekningskraft som Stalingrad hadde på Hitler, legger oberstløytnanten til.

– Nesten en besettelse?

– Nærmest en besettelse, ja. Det virker sånn.

Ydstebø er overrasket over de operative manglene som er blitt avdekket på russisk side under krigen i Ukraina, og mener at det er åpenbart at russerne satset på at Ukraina skulle kollapse etter det første massive angrepet i slutten av februar.

– Når det ikke skjedde, sto de på feil fot, i feil retning og i ubalanse. Da ble de tvunget over i en mer seig krigføring på ukrainernes premisser, som de ikke var innrettet på. Å ta en sånn strategiendring i en pågående krig er, om ikke umulig, så i hvert fall svært krevende. Og der befinner russerne seg nå.

Den store offensiven uteblir

Russland har varslet at «fase to» av krigen innebærer enn opptrapping, men ifølge Ydstebø lar den store offensiven fremdeles vente på seg.

– Om det skyldes at russerne er forsiktige innledningsvis, at de vil prøve å finne svakheter i det ukrainske forsvaret, eller at de driver med artilleribeskytning fordi de ikke er klar til å gå inn med større styrker ennå, ser jeg at det er ulike tolkninger av.

Norge donerer nå om lag hundre Mistral-luftvernmissiler til Ukraina, opplyste regjeringen onsdag.

– Det vil bidra til luftvern på de kampavdelingene som står fremst, som kortholdsluftvern, og vil spesielt være effektivt mot direkte flyangrep, kamphelikopter og droner og på den måten bidra til å skjerme de ukrainske styrkene, forklarer Palle Ydstebø.