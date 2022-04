For rundt et år siden fant Sofia Richie (23) lykken med Elliot Grainge, og nå deler hun gladnyheten om at paret har forlovet seg.

Saken oppdateres, og fortsetter under bildet.

Richie var tidligere i et forhold med Kourtney Kardashians ekskjæreste Scott Disick.

I innlegget på Instagram har Richie lagt ut bilde av at Grainge frir til henne med følgende tekst:

«For alltid er ikke lenge nok»

Ifølge Page Six skjedde frieriet på Hawaii i byen Kona.

23-åringen er datteren til musiker Lionel Richie og søster til tidligere realitystjerne Nicole Richie.

Grainge er sønnen til Lucian Grainge, som er toppsjefen i Universal Music.