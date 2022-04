Hovland og Morikawa danner superduo: – Vennskapet har grodd

I fjor spilte Hovland sammen med landsmann Kristoffer Ventura. Der spilte den norske duoen bra før det raknet på siste dag. I år har ikke Ventura de samme rettighetene på PGA-touren, noe som har åpnet for partnerskapet med jevngamle Morikawa. Begge er født i 1997.

Hovland er denne uken rangert som verdens femte beste golfspiller, mens Morikawa innehar annenplassen bak verdensener Scottie Scheffler.

– Jeg gleder meg veldig. Jeg er veldig glad for at vi er lagkamerater. Jeg ser fram til resten av uken, og forhåpentlig kan vi få noen birdier, sa Hovland på pressekonferansen foran turneringen.

Der Hovland står med tre seire på PGA-touren, har Morikawa spilt seg til fem seire. Det inkluderer to majorturneringer.

– Vi ble profesjonelle samtidig (2019), og vi har åpenbart oppnådd suksess og spilt bra siden det. Jeg kjente han ikke så godt på college, men jeg visste hvem han var. Caddiene våre kjenner hverandre godt, og så har vennskapet grodd. Vi ble bare enige om å spille sammen, sa Morikawa.

Putter

– Man må helt klart få putteren til å fungere. Man kan ikke bare forvente å få birdies. Vi har begge spillet i orden, så jeg tror det bare handler om å gjøre som vanlig så tror jeg det vil gå bra, sa Hovland.

Duoen peker blant annet på at det er en turnering som åpner for litt annet enn i vanlige turneringer.

– Det er viktig hvis man ser på balansen mellom turneringsgolf og det å bare ha det gøy. Vi er her for å ha det gøy, men også for å prøve å vinne. Vi er begge konkurransemennesker, sa Morikawa.

– Vi prøver ikke å gjemme oss. Folk vet hva vi kan, fortsatte amerikaneren.

Australsk motstand

Skal den norskamerikanske duoen gå seirende ut i New Orleans, må trolig den australske duoen Cameron Smith og Marc Leishman slås. De vant fjorårets utgave.

– De har gjort det noen ganger og de har jo vunnet før. De er morsomme karer og vi får prøve å henge med, sa Hovland.

Kvartetten skal gå sammen på de to første rundene og slår ut klokken 14.39 torsdag. Torsdag skal det spilles fourball. Det betyr at hver spiller slår sin egen ball, og den beste scoren teller som lagets resultat på det gitte hullet.

Fredag er det foursome, som betyr at hvert lag spiller på en ball, og spillerne slår annenhver gang.

