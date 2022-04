Bare det siste året har det kommet 130.000 nye elbiler i det norske markedet. Til sammen har vi rundet 500.000 elbiler. Det merkes ute på veiene – og det har også gjort at markedet for såkalte ladebokser nærmest har eksplodert.

Skal du lade elbilen trygt hjemme, trenger du en ladeboks. Så langt er alt greit. Men den dagen du skal ut og velge hvilken ladeboks du skal kjøpe, blir det straks mer uoversiktlig.

Det er nemlig et tretti-talls ulike ladebokser til salgs i Norge. En test NAF har gjort, viser at det ikke er enkelt å velge hvilken som er best for deg.

Kan kjøpes billig

Du kan finne billige ladebokser på for eksempel byggevarehus. Elektrobutikker har sine modeller – samtidig som mange bilimportører også tilbyr ladeboks ferdig montert mot et pristillegg, når du kjøper bil.

Flere av ladeboksene i NAFs sammenligningstest kan kjøpes billig uten montering, men om det blir det billigste alternativet etter at elektrikeren har gjort jobben, er mer usikkert.

Det varierer nemlig mye hva som er innebygget av vern og sikkerhetstiltak du trenger. I noen tilfeller kan startprisen være lik, men der en ladeboks har smartlading og vern innebygget, kan en annen boks ha dette som tilleggsutstyr.

Markedet for ladebokser har økt kraftig de siste årene. Skal du lade trygt hjemme, trenger du en av disse. Foto: NTB Scanpix

Et sted å reklamere til

– En god elektriker skal ha oversikt over sikkerheten i de ulike ladeboksene. Og antagelig får du også en mer riktig totalpris om du kjøper boks og montering hos en elektriker, enn om du kjøper boksen selv og så spør elektrikeren om montering, sier Jan Tore Gjøby som er rådgiver for lading i NAF.

Det er en forskjell på å kjøpe seg en ny mobiltelefon eller TV, enn en ladeboks. Det er rett og slett fordi det er vanskeligere å sette seg inn i hva som skiller de gode fra de dårlige ladeboksene og hvilken som passer best for din bil og elanlegget der du bor.

– Elektrikerne skal kunne dette og de kan finne boksen som er best både for bilen og boligen din. Det er også en stor fordel å ha et sted å reklamere til om noe ikke fungerer, mener Jan Tore Gjøby.

Den eksplosive veksten i elbil-salget har også ført til stor etterspørsel etter ladebokser i Norge. Foto: NTB Scanpic

Sikkerhetsbrist

Medlemsorganisasjonen har gjort en grundig gjennomgang av 10 populære ladebokser i ulike prisklasser. Testen viste stor variasjon både i funksjonalitet og sikkerhet.

Testen avslørte både ladebokser som hadde sikkerhetsbrist, ikke egnet seg til å lade elbil samt gode og funksjonelle ladestasjoner.

– Testen er en hjelp for folk, men i bunn og grunn er det elektrikeren som kan dette her. Så søk råd hos en erfaren elektriker som kan ladebokser, avslutter Jan Tore Gjøby.

