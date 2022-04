Rapperen Asap Rocky løslatt mot kausjon etter skyteepisode

Personen som ble skutt, ble lettere skadd. Den mistenkte gjerningspersonen, senere identifisert som Asap Rocky, flyktet til fots sammen med to andre menn.

Politiet i Los Angeles uttaler at pågripelsen ble gjort i forbindelse med en krangel mellom to bekjente som førte til at den mistenkte skjøt med pistol mot offeret.

Rapperen ble pågrepet etter landing på en flyplass i Los Angeles sammen med kjæresten, superstjernen Rihanna, opplyser kilder til NBC News. Dokumenter kanalen har fått tilgang til, viser at han ble løslatt mot 550.000 dollar i kausjon senere onsdag. Videre heter det at datoen for rettsmøtet er satt 17. august.

Asap Rocky, som egentlig heter Rakim Mayers, fikk også mye blest da han ble pågrepet i Stockholm i 2019 etter en voldshendelse. Han ble da holdt i svensk varetekt i mer en måned.

Rapperen venter for tiden barn med Rihanna.

