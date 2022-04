Giuliani i maskoramadrama

En av dommerne stormet av scenen da Rudy Giuliani, tidligere ordfører i New York og personlig advokat for USAs ekspresident Donald Trump, kastet maska i TV-programmet The Masked Singer onsdag.

Det har lenge versert rykter om at han var en av deltakerne, skriver Washington Post. Etter at Giuliani kastet maska, stormet en av dommerne av scenen.

Mistet advokatlisens - fikk synge

Giuliani har blitt fratatt advokatlisensen i New York og Washington og har blitt stevnet av komiteen som etterforsker stormingen av Kongressen, etter å ha ledet Trumps forsøk på å gjøre om på utfallet av presidentvalget i 2020. Gjentatte ganger fremmet han grunnløse og konspiratoriske påstander om valgfusk.

«Bad to the bone»

77-åringen var utkledd i et troll i eske-kostyme og røk ut fordi dommerne mente han var den dårligste i en gruppe som framførte sangen «Bad to the Bone».

Rudy Giuliani sings "Bad to the Bone" on Masked Singer as host @kenjeong leaves saying, "I'm done." pic.twitter.com/nPmcTBye4m — andrew kaczynski (@KFILE) April 21, 2022

Skuespiller Robert Duvall var en av dem kjendisdommerne trodde Giuliani kunne være.

– Det er ikke Robert Duvall, sa skuespiller Ken Jeong, som satt panelet, med en sur mine.

Ken Jeong forlot scenen

Ingen gjettet på Giuliani, selv om det i introduksjonsfilmen hans ble hintet til de fire årstidene, på engelsk «the four seasons», som viser til en pressekonferanse Giuliani og andre som representerte Trump, holdt utenfor filialen til firmaet Four Seasons Landscaping i Philadelphia etter valgnederlaget.

Forbindelsen til Trump ble ikke nevnt. Giuliani ble introdusert som tidligere ordfører i New York. Da han satte i gang med en ny framføring av «Bad to the Bone», sa en tydelig irritert Ken Jeong at han var «ferdig», før han forlot scenen, viser videoer delt på Twitter.