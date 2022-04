CNN: Russland har inntatt Rubizhne

I natt viser en video ifølge CNN at russiske styrker har tatt kontroll over sentrum av byen Rubizhne. Videoen er geolokalisert og bekreftet av CNN, men vil ikke publiseres, siden kanalen klassifiserer den som en «Russisk propagandavideo». I videoen

Artilleriangrepene har spisset seg til, og byene er under «delvis» russisk kontroll, skriver regionsguvernøren på Facebook. Hajdaj informerte om at byen Karminna falt under russisk styre i går. I dag vinner russerne terreng i angrepet på to byer like ved: Rubizjne og Poposna. Også ISW (Institute of the Study of War) melder om at russerne har vunnet terreng i området i sin nattlige oppdatering.

Tar kontroll over Luhansk

Russland har tatt stadig mer terreng, og kontrollerer nå 80 prosent av Luhansk, ifølge regionsguvernøren. I så fall er russerne i ferd med å nå ett av målene de har satt for offensiven i øst. Luhansk er en av regionene de skal ta kontroll over. Den andre er Donetsk

20. april: Områder der det har foregått kamper av betydning de siste 24 timene er ringet inn. Byen Kreminna har allerede falt. Nå rykker russerne frem i Izyum, Rubizhne og Popasna. De nærmer seg regionshovedstaden Kramatorsk (midten av kartutsnittet) fra flere kanter. Foto: “Institute for the Study of War and AEI's Critical Threats Project.

Luhansk er altså ett av områdene der russerne har tatt nytt terreng tirsdag. ISW rapporterer at de også har gjort fremgang i Mariupol.

Angrepet fortsetter sannsynligvis mot Kramatorsk

ISW peker i sin rapport på hvor de neste angrepene sannsynligvis kommer. Russerne vil antagelig angripe sørøst for Izuym, vest fra Kreminna og Popazna (se kartet over) og nord fra Donetsk City. I går bar regionsguvernør Serhij Hajdaj sivile i området om å flykte. Han beskriver situasjonen som enda mer prekær i sitt innlegg i dag.

Det kommer mer tyngde i det russiske angrepet på bakken, tror ISW, spesielt langs denne linjen. Angrepene mot Sumy, Kherson og Kharkiv er ifølge ISW en støtteoffensiv. De tunge bakkestyrkene forventes satt inn mot Kramatorsk.