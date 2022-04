Enighet i lønnsoppgjøret for renholdere

Norsk Arbeidsmandsforbund og NHO Service og Handel har kommet til enighet om forslag til revidert overenskomst for renholdsbedrifter.

Partene har forhandlet i to dager, og Norsk Arbeidsmandsforbund meldte om enigheten natt til torsdag.

– Vi er fornøyde med oppgjøret. Vi har hatt konstruktiv dialog rundt tekstendringer og saker vi ønsker å jobbe sammen om de neste to årene. Vi fikk tøffe runder på økonomien, men er fornøyde med helheten i oppgjøret, sier nestleder Brede Edvardsen.

Renholderne får en lønnsøkning på 8,50 kroner i timen gjeldende fra 1. mai.

Det blir også innført et tillegg for renhold som kan medføre smitterisiko, og tillegget for fagbrev økes.

I tillegg er partene enige om å jobbe sammen med problematikken rundt virksomhetsoverdragelser ved skifte av leverandør, samt tiltak for å motarbeide den økende andelen deltidsstillinger i renholdsbransjen.

Forhandlingsresultatet sendes nå på uravstemning, med frist 13. mai.