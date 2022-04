Macron trakk Russland-kortet mot Le Pen

Duellen mellom Le Pen og Macron ved valget for fem år siden ble en brutal nedtur for Le Pen. Hun kom dårlig ut på både kunnskap og debatt-teknikk. Etter gårsdagens debatt fikk hun spørsmål om hvordan hun synes det hadde gått.

– Det var annerledes i kveld. Vi var innom en rekke temaer. Jeg synes debatten gikk raskt. Det var mer strukturert og roligere, denne gangen

– Hvem vant?

– Det interesserer meg ikke så mye. Men debatten var høytidelig.

Ifølge en meningsmåling gjennomført av TV-kanalen BFM mente 59 prosent av de spurte at den sittende presidenten var mest overbevisende. Bare 39 prosent mente Le Pent var best i debatten.

Den to timer og 45 minutter lange debatten handlet blant annet om kjøpekraft, Marine Le Pens forhold til Russland og spørsmål om franskmenns sikkerhet.

RUSSLAND: President Emmanuel Macron beskyldte Marine Le Pen for å være avhengig av Russland, etter å ha lånt penger til den forrige valgkampen. Foto: LUDOVIC MARIN

– Du er klimaskeptiker, sa sittende president Emmanuel Macron til sin utfordrer Marine Le Pen.

Han mente hennes program for miljø- og klimasaker hverken har hode eller hale. De siste dagene har klima og miljø seilt opp som et sentralt tema i valgkampen. Rundt en tredje-del av velgerne stemte på venstresiden, som ikke har noen kandidat i finaleheatet på søndag. Begge kandidatene har fridd til venstresiden de siste dagene, blant annet på miljøfeltet.

Vindmøller og hijab

De to kandidatene braket også sammen i spørsmålet om bruk av det religiøse hodeplagget hijab og vindmøller. Le Pen vil fjerne mange av vindmøllene.

– Du vil bygge vindmøller til havs alle steder, bare ikke rett utenfor Touqet, sa Le Pen. Touqet er kystbyen hvor Macron og hans kones familie har landsted.

Le Pen bekreftet at hun vil innføre et forbud mot hijab i det offentlige rom. Macron mente dette ville forårsake en borgerkrig. Han mente også at dette forbudet var i strid med grunnloven.

– Du har ikke lest mitt lovforslag, repliserte Le Pen. Og Macron slo tilbake.

– Nei, men unnskyld meg, jeg har lest den franske grunnloven.

– Du er avhengig av Russland

Et av debattens sterkeste øyeblikk var da Macron trakk «Russland-kortet» mot Le Pen.

– Når du snakker med Russland, så snakker du med banken din, sa Macron.

FORNØYD: Marine Le Pen mente debatten var omfattende og høytidlig, men en meningsmåling gir motstanderen hennes seieren i presidentkandidat-duellen. Foto: Francois Mori

I forrige valgkamp lånte Le Pen penger i en russisk bank for å finansiere valgkampen.

– Hvorfor betaler du ikke tilbake, spurte Macron.

Denne valgkampen har hun finansiert i en ungarsk bank med nære bånd til Viktor Orban. Ingen franske banker vil gi lån til Marine Le Pen.

Le Pen slo tilbake og beskyldte Macron, som var økonomiminister da hun lånte penger i Russland, for å sørge for at hun ikke fikk lån i Frankrike. Dessuten mente hun at Macron heller ikke hadde hatt noen problemer med å ha et nært forhold til Kreml.

– Du har tatt imot Putin med pomp og prakt i Versailles, og du har tatt imot ham på ferie, sa Le Pen.

Hun roste Macron for hans forsøk på å skape fred i Ukraina. Le Pen ligger 8 prosentpoeng bak Macron på gjennomsnittet av meningsmålingene.

Etter debatten sa hun at angrepet om hennes forbindelser til Russland var forventet. Hun mente at Macron hadde fornærmet henne under debatten.