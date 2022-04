Kraftig ut mot Le Pen: – Du er avhengig av russisk makt

MACON / OSLO (TV 2): Det ble opphetet diskusjon under debatten mellom de to presidentkandidatene i Frankrike onsdag kveld.

De to gjenværende kandidatene i det franske presidentvalget, president Emmanuel Macron og høyrepopulisten Marine Le Pen, møtes til TV-debatt i forkant av søndagens avgjørende valg.

Kandidatene diskuterte først kjøpekraft. Marine Le Pen beskylde Macron for å øke inflasjonen med sin kontantstøtte for å hjelpe de som sliter med økte priser.

Kritiserer Russland-kopling

Samtidig går Macron hardt ut mot Le Pens nære bånd til Russland.

– Du er avhengig av russisk makt, og du er avhengig av Putin, sa Macron.

Han henviser til et lån som ble ble gitt av First Czech-Russian Bank, en bank som ifølge Macron er tett knyttet til den russiske regjeringen. Pengene skal ha blitt brukt til å finansiere valgkampen.

– Hvorfor betaler du ikke tilbake? spurte Macron.

INGEN SEERE: På den italienske restauranten La Piz i byen Mâcon var det ingen som fulgte presidentdebatten. Det fryktes lav deltagelse i valget søndag. Foto: Santiago Vergara / TV 2

Hun skylder fortsatt banken 9 millioner euro, rundt 90 millioner norske kroner.

Le Pen selv avviste påstandene om at hun er avhengig av Russland, og sier at hun står helt fritt.

Le Pen understreket også sin fulle støtte til og medfølelse med Ukraina.

– Den russiske innvasjonen kan ikke forsvares, sa hun.

Le Pen minner Macron på at han har invitert Putin til Frankrike flere ganger. Samtidig sier hun at hun støtter våpenleveransene til Ukraina, men at de også gjør henne litt bekymret.

– Vi må være forsiktige, for å levere våpen til Ukraina kan gjøre oss til en medkriger. Det er bekymringen, sa Le Pen.

Farger og kameravinkler

Ingenting er tilfeldig under en presidentdebatt.

Det er første og siste gang de to presidentkandidatene møter hverandre til duell. Seertallene og strømmetallene er ventet å bli over 16 millioner.

I dagesvis har valgkamp-teamene forhandlet om temperaturen i studio, farger på dekoren, temaene og mange andre detaljer. Temperaturen er satt til 19 grader og temaenes rekkefølge er avgjort ved loddtrekning.

Åtte temaer i alt og det starter med kjøpekraft og fortsetter med utenrikspolitikk.

Alt overvåkes av 42 TV-kameraer. Debatten kommer til å vare minst to og en halv time.

To programledere passer tiden og skifter tema, ellers debatterer de to kandidatene bare med hverandre.