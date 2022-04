Arsenal endte skrekkrekken med derbyseier: – Et sterkt signal

Chelsea-Arsenal 2-4

– Vi scoret fem mål og tapte 2-4, sier Chelsea-manageren til Sky Sports.

– Og med det mener du ...?

– Vi scoret tre selvmål, to vanlige mål og så var det ett fra Arsenal. Det gir 4-2.

– Det er dramatiske feil, individuelle feil. Det første målet, det tredje målet og det fjerde er individuelle feil. Det er veldig vanskelig hvis du begynner med 0-3 til motstanderen, fortsetter tyskeren.

Seieren er etterlengtet for Arsenal etter tre strake tap.

– Et sterkt signal for Arsenal. De har sett litt fortapt ut, men å ta en seier her vil gi en boost inn mot de siste kampene, slår TV 2s fotballekspert Yaw Amankwah fast.

Den betyr at London-klubben er á poeng med Tottenham på fjerdeplass når de har like mange kamper spilt. Ødegaard og co. er imidlertid bak erkerivalen med betydelig svakere målforskjell.

– Vi ville gi fansen grunn til å tro på oss, og det mener jeg at vi gjorde i dag. Vi viste karakter. Det var et stort resultat for oss, sier målscorer Bukayo Saka til Sky Sports.

Ødegaard-assist

Første omgang var forrykende på Stamford Bridge.

Eddie Nketiah sendte Arsenal i ledelsen, men Chelsea svarte innen fem minutter. Så fulgte «The Gunners» opp med et drømmeangrep.

Granit Xhaka slo en risikabel tunnel ved egen 16-meter. Ballen ble spilt videre til Martin Ødegaard, som spilte den videre, fikk den igjen og rullet den perfekt til lagkompis Emile Smith Rowe, som satte inn 2-1 til Arsenal.

– Lekkert, slo TV 2s fotballekspert Morten Langli fast i studio.

Se målet øverst!

Igjen svarte Chelsea før det var gått fem minutter, denne gangen ved César Azpilicueta.

Unggutt tok vare på sjansen

Like etter pause var Nketiah på farten igjen i sin andre Premier League-start for sesongen, og for øvrig også den andre på rad.

Et taklingsforsøk resulterte i flipperspill mellom Chelsea-forsvarerne. Arsenals 22 år gamle spiss var på hugget og fikk tuppet inn 3-2.

– Snakk om å gripe sjansen, kommenterte TV 2s ekspert Yaw Amankwah.

– Dette kan være begynnelsen på noe for Nketiah, fulgte han opp.

Den unge spissen er på utgående kontrakt. Han røpet nylig i en podkast, ifølge The Athletic, at han er blitt tilbudt en ny avtale, men varslet at han vil avvente avgjørelsen til etter sesongen.

På overtid skaffet Bukayo Saka straffe, og var sikker da han tok den selv.

Lørdag spiller Arsenal mot Manchester United.