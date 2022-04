Svensk politi anmelder Paludan etter koranbrenninger

Svensk politi har anmeldt den dansksvenske partilederen Rasmus Paludan for hets mot en befolkningsgruppe etter flere koranbrenninger og påfølgende opptøyer.

Tidligere etterforskninger av koranbrenning som hets mot befolkningsgrupper har blitt henlagt, men Malmö-politiet mener likevel at anmeldelsen mot Paludan er verdt et forsøk, skriver SVT.

– Vi mener at dette trenger en ny gjennomgang, sier Jimmy Arkenheim i Malmö-politiet til kanalen.

TV-kanalen viser blant annet til at én person ble etterforsket etter å ha brent Koranen i Malmø sommeren 2020, men at aktor da konkluderte med at det ikke kunne anses å være en kriminell handling.

– Vi synes det hadde vært bra med en ny rettssak, for vi forstår at dette er støtende. Samtidig har vi en sterk ytringsfrihet som må settes opp mot dette, sier Arkenheim.

I påsken var høyreekstreme Paludan aktiv i flere svenske byer der han holdt eller varslet markeringer for å sette fyr på Koranen. Samtidig brøt det ut voldsomme opptøyer i de samme områdene.

Paludan meldte også tidligere onsdag at han stiller til valg i Sverige, og at han håper på en plass i Riksdagen. Partiet hans Stram kurs er opprinnelig dansk, men Paludan har også svensk statsborgerskap.

Han er i Danmark straffedømt for hets mot en folkegruppe som følge av rasistiske uttalelser rettet mot muslimer. Han er tidligere også dømt for å ha truet en politibetjent.