Alsaker advarer ny manager mot inkompetanse i Manchester United

Manchester United-stjernene har angivelig allerede fått beskjed om at Erik ten Hag blir deres nye manager. TV 2s fotballkommentator mener at han har en enorm jobb foran seg.

– Manchester United kaver rundt og prøver å holde seg flytende i et hav av selvmedlidenhet, nostalgi og inkompetanse. Det er en klubb som igjen mot Liverpool i går får demonstrert hvor langt unne de er og hvor stort spranget opp til de beste er, sier Øyvind Alsaker.

Etter ydmykelsen sa managervikaren Ralf Rangnick at klubben trenger seks, sju, åtte, eller kanskje til og med ti nye spillere.

– Det er en uttalelse som illustrerer Manchester Uniteds problem. Spillerstallen er sammensatt av spillere fra fem ulike managere, og nå kommer det inn en ny, konstaterer Alsaker.

– Finnes ikke i United

Det meste tyder på at den mannen er Ajax' suksessjef, Erik ten Hag. Skal man tro avisen Mirror, har United-stjernene allerede fått beskjed om at nederlenderen blir deres nye manager.

Bekreftelsen er angivelig ventet innen lørdagens Premier League-møte med Arsenal.

Alsaker slår fast at managerens første oppgave er å finne ut hvilke spillere han skal ha med videre.

– Det er en oppgave som krever en enorm fagkompetanse, og den kompetansen finnes ikke i Manchester United i dag, sier TV 2s kommentator.

– Rangnick har vært en stusselig «interim manager» for klubben, synes jeg. Null identitet, null lidenskap. Det er en manager som verken unge, lovende spillere eller oppblåste egoer lytter til. Dermed får vi en bastard av et fotballag, et lag uten identitet, mener Alsaker.

SUKSESSTRENER: Erik ten Hag skal på det nærmeste være klar for Manchester United. Foto: Peter Dejong

Mirror: Slik er budsjettet

Ifølge Mirror vil de røde djevlenes nye manager få rundt 200 millioner pund å rutte med på overgangsmarkedet. Etter dagens kurs tilsvarer summen 2,3 milliarder kroner.

Paul Pogba, Jesse Lingard, Édinson Cavani, Juan Mata, Lee Grant og Nemanja Matic er på utgående kontrakter. Sistnevnte har allerede bekreftet at han vil forlate klubben.

Skal man tro Mirror, kan seks spillere til potensielt forsvinne når stallen skal forvandles. De nevner Aaron Wan-Bissaka, Eric Bailly, Phil Jones, Alex Telles, Anthony Martial og Marcus Rashford.

Med en svak avslutning på sesongen risikerer klubben å stå uten Europa-spill til høsten.

– For Manchester United handler det egentlig ikke om måneden som kommer, men om årene som kommer. Nå må en ny manager inn, og så må et apparat på plass rundt ham, som kan skape et Manchester United i Busby og Fergusons bilde, altså den beste klubben. Det er et prosjekt som ikke kommer til å ta måneder, men år, slår han fast.

– Hva blir viktigst i den gjenoppbyggingen?

– Det viktigste er å skape en plattform, en fotballklubb med sportslig kompetanse, rundt en manager med visjoner. Gi ham tid, fjerne spillere som må ut, identifisere dem som skal være med videre og så bruke tålmodigheten, som har vist seg å være vellykket både i Manchester City og Liverpool – de klubbene United må opp og slåss mot, svarer han.