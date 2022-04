Russiske soldater vandret inn i radioaktivt mareritt

Tirsdag publiserte Ukrainas atombyrå dronebilder av områdene rundt kjernekraftverket Tsjernobyl som var under russisk kontroll i flere uker etter invasjonen.

Det advares mot å i det hele tatt gå i området fordi radioaktivt støv kan virvles opp og potensielt forårsake helseskade. Derfor grøsser eksperter når de ser sporene etter de russiske soldatene. Fungerende leder for sikkerhetssonen rundt området hevder soldatene i realiteten kan ha gravd sine egen graver ved å oppholde seg der.

Astrid Liland er direktør for avdeling beredskap i DSA. Foto: DSA

– Dette er et område med mye radioaktiv forurensning etter Tsjernobyl-ulykken i 1986. I tillegg ble det gravd ned radioaktivt avfall og forurenset utstyr på flere hundre plasser i forbudssonen på 30 km radius fra anlegget, forklarer beredskapsdirektør ved Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA), Astrid Liland til TV 2.

Utsatt for helseskader

– Soldatene har antakelig ikke hatt oversikt over hvor disse er og kan, hvis de har vært uheldige, ha gravd seg ned til radioaktivt materiale som kan utgjøre en helseskade dersom man oppholder seg nært på over lengere tid, sier hun.

Denne massive konstruksjonen er bygget over den gamle reaktoren. Det internasjonale samfunn, inkludert Russland bidro med mange milliarder for å få sikret anlegget etter ulykken i 1986. Foto: Efrem Lukatsky

Ifølge ukrainske myndigheter oppholdt flere tusen russiske soldater seg på stedet i over én måned. Hvor lenge hver enkelt soldat var der, er det ikke oversikt over. Men det er stor sannsynlighet for at mange har utsatt seg for strålefare.

– Når det graves i jorda, vil radioaktiv forurensning fra 1986 virvles opp med støv som soldatene kan puste inn og få på hud og hår, sier Liland.

Russiske grøfter og skyttergraver i forbudssonen rundt Tsjernobyl. Foto: Efrem Lukatsky

Jorden på det avsperrede området er blant de steder i verden med høyest radioaktivitet, ifølge nyhetsbyrået AP.

Ukrainske myndigheter har ikke kunnet undersøke grøftene på nært hold på grunn av strålingsfaren, men dronebilder viser omfattende aktivitet som har foregått der.

Fungerende leder for det ukrainske statlige byrået som kontrollerer forbudssonen rundt anlegget, Maksim Sjevtsjuk, forteller at det bare er 100 ansatte igjen for å se til anlegget. Foto: Efrem Lukatsky

– Russerne gravde grøfter og bodde i den «Røde skogen». De pustet inn støv, lagde mat og tente bål her. Gress har blitt brent, og de har pustet inn røyken. Dette er selvfølgelig veldig skadelig, sier fungerende leder for byrået som regulerer sikkerhetssonen rundt anlegget, Maksim Sjevtsjuk til AP.

– Det vil drepe noen av dem sakte og noen av dem raskt, sier han. Dette er opplysninger som ikke er uavhengig bekreftet.

Ifølge Liland kan forurensningen som virvles opp bidra til økt kreftrisiko for soldatene på lengere sikt, men vil ikke gi umiddelbare stråleskader.

– Middels dose

– Dersom de har gravd seg ned til radioaktivt avfall og vært i nærkontakt med det over tid, kan de ha fått direkte stråleskader tilsvarende «Middels dose» , men vi har ikke fått verken bekreftet eller avkreftet at så er tilfelle, sier Liland.

Det som regnes som «middels dose» stråleskader, kan gi utslett og sår på huden, sterilitet, hårtap, kvalme og lett feber.

Fakta om stråleskader Skadene avhenger av hvor stor stråledose man har mottatt. Eksempler: Lave doser: økt risiko for kreft, grå stær og hjerte- og karsykdommer senere i livet Middels doser: Utslett og sår på huden, sterilitet, hårtap, kvalme, lett feber Høye doser: Oppkast, hodepine, magesmerter, diaré, høy feber Svært høye doser: Svikt i flere organer og i verste fall død

I tillegg har det kjørt tunge militære kjøretøy på stedet, som har spredt støvet enda mer. De kan også ha dratt med seg radioaktivt støv ut av forbudssonen.

Fare for gigantisk katastrofe

Det internasjonale samfunn, inkludert Russland, har brukt mangfoldige milliarder for å sikre området etter katastrofen i 1986. Invasjonen gjorde at det var fare for en enda større katastrofe enn den gang.

Tusenvis av russiske tanks og soldater oppholdt seg ved atomkraftanlegget i Tsjernobyl i løpet av en måned. Foto: AP Photo/Efrem Lukatsky

De russiske styrkene oppholdt seg her i over en måned. Både forskere og andre er forbløffet over at russerne ignorerte flyforbudssonen og fløy over atomkraftverket, samt oppholdt seg på stedet med eksplosiver.

– Det var svært farlig, sier Sjevtsjuk.

DSA har fulgt nøye med på situasjonen, og er fremdeles bekymret over pågående kamphandlinger og frontlinjer som forflytter seg.

– I starten av invasjonen ble det registrert noe forhøyede strålingsnivåer i området rundt Tsjernobyl som vi antar skyldtes framrykning med kjøretøy og styrker i forbudssonen som virvlet om radioaktiv forurensning på bakken, sier Liland.

– Overvåkingsnettverket ble siden tatt ned eller ødelagt av de russiske styrkene slik at man ikke lenger kunne lese av strålingsnivåene real-time, sier hun.

Vraket av et russisk kjøretøy med bokstaven V står forlatt like ved et skilt som markerer fare for radioaktivitet. Sakrofagen som er bygget over den gamle reaktoren ses i bakgrunnen. Foto: AP Photo/Efrem Lukatsky

– Hva tenker dere om sikkerheten nå?

– Det er usikkert hva russiske styrker har gjort på anlegget og det vil ta tid før ukrainske myndigheter igjen kan garantere for at alt igjen fungerer som påkrevd med tanke på atomsikkerhet, sier Liland.

Hun sier at det jobbes med å reparere ødeleggelser som russiske styrker forårsaket, inkludert målenettverket. FNs internasjonale atomenergibyrå (IAEA) sa lørdag at de fremdeles ikke mottar data fra overvåkingssystemene.

– IAEA planlegger for at tekniske eksperter skal reise til Tsjernobyl snart for å bidra til å gjenopprette atomsikkerhet og sikring ved anlegget, bidra med nytt utstyr samt reparere systemet for overføring av fjerndata sier Liland.



De russiske soldatene dro i all hast 31. mars. Foto: AP Photo/Efrem Lukatsky

Sjevtsjuk hevder noen russiske soldater tok med seg suvenirer fra området. Han mener flere hundre eller tusen russiske soldater kan ha fått stråleskader av oppholdet. Men det finnes ikke verifiserte opplysninger om dette.

Fremdeles søkes det etter udetonerte miner i området.

– Vi hadde timelange samtaler med lederne til troppene for å bli enige om personellet som jobber med å holde reaktoren sikker, sier sjefsingeniør Valerii Semenov, ved atomkraftverket. Han er selv opprinnelig russer, men han er ukrainsk patriot.

– Vi har alltid tatt høyde for alle mulige trusler, men tro meg; Å kjøre tunge bevæpnede tanks så nærme radioaktive objekter, var ikke blant dem, sier han.

– Slik kan selvfølgelig bare skje i en krigssituasjon, men det er brudd på internasjonale lover. Så jeg anser beleiring av kjernefysiske anlegg som terrorisme, sier han.

Valeri Semenov er opprinnelig russisk i likhet med 90 prosent av de ansatte ved kjernekraftverket i Tsjernobyl. Han forteller om heftige forhandlinger med de russiske offiserene på stedet for å få tilgang til . (AP Photo/Evgeniy Maloletka) Foto: Evgeniy Maloletka

De russiske styrkene trakk seg ut av området 31. mars. Til vanlig jobber 6000 mennesker på anlegget. Nå er det rundt 100 igjen.

Informasjon om status ved kjernekraftverkene i Ukrainia finner du på nettsiden til kjernesikkerhetsmyndigheten i Ukraina (SNRIU). DSA legger også ut informasjon på sine sider.

– Er det noe annet dere følger spesielt med på med tanke på krigen og atomsikkerhet?

– Det er fortsatt pågående kamphandlinger og frontlinjen forflytter seg. I tillegg er det bruk av artilleri mot steder lenger sør og vest i Ukraina. Så lenge krigen pågår, er det fare for at artilleri, bomber eller kamphandlinger kan føre til alvorlig skade på kjernekraftverkene og deres infrastruktur, sier Liland.

Kamphandlinger ved både Tsjernobyl og andre kjernekraftverk i Ukraina er bekymringsfult. Foto: Efrem Lukatsky

Om Norge blir direkte rammet avhenger av vindforholdene de utsatte dagene.

– Det kan i verste fall føre til en alvorlig atomulykke med utslipp av radioaktive stoffer til luft. Dersom vinden da blåser mot Norge, kan også vi bli rammet av radioaktivt forurensning, sier hun.

– Det kan da bli aktuelt med tiltak her til lands, spesielt tiltak for å beskytte mat og drikkevann og store måleprogrammer. Det vil mest sannsynlig ikke bli behov for jodtabletter da avstanden fra Ukraina er så stor, sier hun.