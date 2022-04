– Trist at svenskene stjal symbolet på frihet

Hver påskeaften inntar svenske rånere Kongsvinger med ett mål for øye: Å stjele festningsflagget. I år lyktes de.

NASJONALSKATT: Det norske statsflagget, med splitt, pryder vanligvis Kongsvinger festning. Oberstløytnant Arnstein Hestnes syns det er trist at festningsflagget ikke fikk henge i fred. Foto: Forsvaret

Hver påskeaften valfarter svenske rånere over grensen for å forsøke å stjele flagget på Kongsvinger festning.

Forsvaret hadde oppbemannet vaktholdet, men det var ikke nok.

Denne påskeaften kjørte svenskene hjem, med nasjonalskatten i baksetet.

Tradisjon

Som alltid fikk det majestetiske splittflagget vaie i vinden høyt over festningen, Kongsvinger og Glomma på påskeaften.

Ved solnedgang, rundt klokken 20.30, ble flagget høytidelig firt ned, brettet pent sammen og låst inn i flagghuset.

Men da flagget skulle heises igjen på morgenen 1. påskedag, var det borte.

– Det er bare veldig trist, sier oberstløytnant Arnstein Hestnes, som er kommandant ved Kongsvinger festning.

Det var Glåmdalen som omtalte tyveriet først.

En nasjonalskatt

Hestnes sier at han syns det er hyggelig at folk vil komme til Norge og besøke den vakre festningen.

– Men det er en uting at tilreisende driver med tyveri, hærverk og forsøpling. Dersom dette fortsetter betyr det at vi må stenge hele festningen i påskene framover, sier oberstløytnanten til TV 2.

De siste årene har forsvaret satt inn ekstra vakthold, for å prøve å sikre statsflagget. Men det var altså ikke nok.

– Splittflagget er et symbol på frihet og demokrati. Det er frustrerende og trist at noen jobber intenst for å stjele det, sier Hestnes.

Symbolverdi

Oberstløytnanten sier at pengeverdien er en ting, men at symbolverdien er enda viktigere.

– Vi har skjønt at dette i mange år har vært et uttalt mål og en morsom greie for svenskene. Men når det er snakk om innbrudd og tyveri av en nasjonalskatt, så er det ikke morsomt. Det er en straffbar handling, sier han.

Normalt har ikke forsvaret vakt på den majestetiske festningen. Men på grunn av svenskenes iherdige forsøk på flaggtyveri de siste 20 årene, har ikke kommandanten hatt noe valg.

– Det er frustrerende at både forsvaret og politiet må bruke så mye ressurser på vakthold, når svenske raggere kommer til byen hver påske, sier Hestnes.

Flaggtyveriet er nå politianmeldt. Hva politiet foretar seg videre i saken, vet ikke oberstløytnanten.

Rånevideo med stjålet flagg

Få timer etter festningsflagget ble stjålet, ble det observert som dekke over en svensk rånebil i Arvika sentrum.

I sosiale medier er det delt en video av rånebilen med det norske splittflagget som dekker nesten hele bilen og sleper i bakken ved eksospotta.

Oberstløytnanten bekrefter at han har sett videoen. Det har også politiet.

Politistasjonssjef Gjermund Thoresen ved Kongsvinger politistasjon sa onsdag til Glåmdalen at politiet har sikret seg spor i saken.