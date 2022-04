Produksjonsselskapet til «Rust» bøtelegges for sikkerhetssvikt

GOD KVELD NORGE (TV 2): Arbeidstilsynet i New Mexico har utstedt en bot mot produksjonsselskapet til «Rust», der Alec Baldwin avfyrte et våpen som drepte Halyna Hutchins.

Selskapet blir bøtelagt med den høyeste mulige boten for sikkerhetssvikt med våpen mot et filmproduksjonsselskap. Det melder det amerikanske nyhetsbyrået Associated Press (AP).

Sikkerhetssvikten skjedde under en øvelse på filmsettet til westerfilmen «Rust» der skuespiller Alec Baldwin avfyrte et våpen som drepte filmfotografen Halyna Hutchins.

FILMFOTOGRAF: Den ukrainsk-amerikanske filmfotografen Halyna Hutchins døde 21. oktober som følge av skuddet. Foto: Swen Studios

Regissøren Joel Souza ble også truffet av skuddet, men ble senere skrevet ut av sykehuset.

Baldwins talsperson har tidligere uttalt at rekvisitt-våpenet ble avfyrt ved en feiltakelse. I mars ble det kjent at skuespilleren fraskriver seg ansvaret for filmfotografens død og krever erstatning.

Nå vil produksjonsselskapet motta en bot på over 1,2 millioner kroner i forbindelse med hendelsen.

Sikkerhetssvikt

New Mexicos arbeidshelse- og sikkerhetsbyrå forklarer boten med funn av sikkerhetsfeil som er i strid med standardprotokoller for industrien, ifølge AP.

AP skriver at byrået kunne dokumentere klager på våpensikkerheten fra folk i filmcrewet, som ikke ble tatt hensyn til.

Våpenspesialister skal heller ikke ha hatt lov til å ta avgjørelser som gikk ut på ytterligere sikkerhetsopplæring.

– Basert på våre etterforskernes funn, var det en rekke med åpenbare farer for de ansatte angående bruk av skytevåpen og ledelsens svikt til å handle på disse åpenbare farene, sa sjefen for byrået Bob Genoway til Associated Press

Gransking

Ifølge en gransking visste produksjonsselskapet bak filmen «Rust» at sikkerhetsrutinene ikke ble fulgt før filmfotografen ble skutt og drept. Selskapet Rust Movie Productions LLC viste en «likegyldighet» overfor de ansattes sikkerhet, konkluderer granskingen.

Den er laget av arbeidstilsynet i den amerikanske delstaten New Mexico, der filmen ble spilt inn i oktober i fjor.

Selv om det ble uttrykt bekymring for at rutinene ikke ble fulgt før hendelsen, gjorde ikke selskapet noe for å rette det opp, ifølge granskingen.

Politiet i delstaten ser på om noen kan stilles strafferettslig ansvarlig for hendelsen.