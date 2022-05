Det er ingen tvil om at Tesla har snudd opp-ned på bilindustrien etter at merket for alvor begynte å gjøre seg gjeldende for drøyt ti år siden. Særlig på to viktige områder har Tesla ledertrøya: Rekkevidden, og det dedikerte og helt unike ladenettverket. Begge deler springer ut fra en grunnfestet overbevisning om at det som er aller viktigst, er å være i tet på datateknologi.

Tesla utmerket seg tidlig med bestilling av bil på nett, og selskapet har aldri brukt penger på tradisjonell annonsering. Dette er veldig forskjellig fra det som har vært vanlig frem til nå – men det betyr på ingen måte at ikke også Tesla bruker mye penger på å være best.

Tre ganger mer enn andre

Britiske StockApps.com – som er store på investeringsrådgivning – har offentliggjort interessante tall for hvor mye de enkelte bilprodusenter bruker på forskning og utvikling (reseach and development) per produsert bil.

Her viser det seg at Tesla bruker 2.984 dollar på dette formålet for hver eneste bil som produseres, noe som er nesten tre ganger så mye som store og viktige konkurrenter, melder StockApps, som opplyser at industrigjennomsnittet på dette området er ca. 1.000 dollar pr. produserte bil.

Teslas superladere er et svært funksjonsdyktig og effektivt system. Foto: istock

– Ingen kommentar

Broom har bedt den norske Tesla-importøren om en kommentar til denne informasjonen, og dette var svaret vi fikk:

– Takk for henvendelsen. Tesla ønsker ikke å kommentere saken.

Nøkkelen til fornøyde kunder

– Dette betyr at Tesla alene bruker like mye på forskning og utvikling per bil som Ford, GM og Chrysler til sammen, skriver StockApps.

– Tesla bruker mer enn noen annen bilprodusent på R&D for å beholde sitt forsprang på elbil-teknologi. Hvis du spør dem om dette, vil de fortelle deg at dette er nøkkelen til å holde kundene fornøyde – som er det som holder dem gående, skriver kommentator Edith Reads i StockApps videre.

Fokus på engineering

– Og dette fungerer, fortsetter Reads:

– Tesla-modellene blir stadig bedre på miljøhensyn, på sikkerhet og integrasjon av teknologi. Det er Elon Musks forpliktelser til å bruke tid og ressurser på å utvikle nye produkter og tjenester som gir Tesla suksess.

Tesla er berømt for sine ambisiøse produksjonsmål, men viser også evne til å nå målene. Mens de fleste bilprodusenter har fokus på merkevarebygging, fokuserer Tesla mest på å gjøre hver enkelt bil til et resultat av innovativ engineering. Resultatet er en lederrolle i utvikling av fremtidens transport. Tesla har tatt bilindustrien med storm med sine elbiler, skriver Reads videre.

Null til annonsering

– StockApps.com fremholder at Teslas pengebruk er veldig fremtidsfokusert – og helt ulik mønsteret hos andre bilprodusenter.

– Tesla bruker ikke penger på annonsering per bil, mens industrigjennomsnittet her er 485 dollar. Dette bekrefter at forbrukere heller kjøper bil basert på funksjonalitet og brukererfaringer enn på grunn av flotte annonser og videoer.

Til annonsering bruker for eksempel Ford og Toyota henholdsvis 468 og 454 dollar pr. bil, mens GM bruker 394 dollar og Chrysler 664 dollar.

Til tross for dette, er Tesla et av verdens raskest voksende bilmerker, med sterk synlighet i både tradisjonelle og sosiale media, skriver StockApps.

