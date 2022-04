Keeper storspilte i Oilers-seier: – Helt unik

Storhamar - Stavanger Oilers 1-2

– Denne kampen blir utrolig viktig for Storhamar. De er helt avhengig av en positiv reaksjon i dag, sa TV 2 ishockeyekspert Jesper Hoel før kampstart.

Stavanger Oilers avsluttet påsken og begynte finaleserien med å herje med Storhamar. Det var klasseforskjell på lagene i første finale. Oilers tok første stikk.

Da var ikke forutsetningene for Hamar-laget de beste. Onsdag så det langt lysere ut før kampstart.

Fem mann som ikke var med i første finale meldte seg klare til tjeneste. Sander Vold Engebråten, Isak Hansen, Mikael Zettergren, Martin Rønnild og Jonas Djupvik Løvlie var friske og klare til kamp.

– Det gir helt klart et bedre utgangspunkt, sa Storhamar-trener Anders Gjøse til TV 2 før kampstart.

Hans lag så langt bedre ut onsdag, men igjen var det Oilers som kunne juble for seier.

– Det er tøft da de har så mange overtall. Vi har hatt to overtallsspill på to kamper. Jeg synes det er skuffende at det blir avgjørende, sier Storhamar-spiller Josh Nicholls etter kampslutt.

AVGJØRENDE: Henrik Holm er virkelig i form. Onsdag var hans Oilers beste spiller. Foto: Beate Oma Dahle

– Desperasjon

Oilers-keeper Henrik Holm var igjen gnistrende god. Målvakten vartet opp med flere klasseredninger.

Redningen midtveis i andre periode var spesielt god:

– Hvor god oversikt hadde du da lå der? Spurte TV 2s reporter.

– Jeg har full kontroll. Jeg gjør det på trening hver dag, svarer han med et smil, før han legger til:

– Det blir litt desperasjon av og til. Heldigvis traff den leggskinna.

Holm var naturligvis veldig godt fornøyd etter kampslutt. Han mener laget må fortsette på samme måte fremover.

– Rammen er akkurat som den skal være i en NM-finale, sier han.

Slapp med skrekken

Et fullsatt CC Amfi fikk se en jevn åpning på kampen. Det ble løsnet noen skudd, men de største sjansene uteble.

Seks minutter inn i perioden måtte Oilers-spiller Andreas Klavestad sette seg i to minutter for farefullt spill. Hjemmelagets overtallsspill var tamt. Lane Scheidl var nærmest scoring da han var sist på pucken som passerte rett på utsiden av Henrik Holm sitt mål.

Scheidl var minutter senere igjen farlig frempå, men heller ikke denne gang hadde Storhamar centimeterne på sin side.

Det så ut til å frustrere canadieren. Først felte han en motspiller, før han og Oilers-spiller André Strandborg begynte å knuffe. Scheidl fikk 2 + 2 minutter. Strandborg fikk 2 minutter utvisning. Dermed måtte hjemmelaget spille de to neste minuttene i undertall.

HØY TEMPERATUR: Stavanger Oilers-spiller André Bjelland Strandborg og Storhamars Lane Scheidl var ikke fornøyde med hverandre i første periode. Foto: Beate Oma Dahle

Tidlig i undertallsperioden kom Rønnild seg alene frem til Oilers-målet, men Holm reddet gjestene.

Oilers kom seg også til gode muligheter, men Evan Buitenhuis stengte buret, blant annet ved å redde med maska.

Med knappe fem minutter igjen gikk Greg Mauldin i isen ved rundvantet. Jan Brejcak fikk to minutter utvisning for tripping. Tydelig forbanna hamarsinger ropte ut sin frustrasjon på tribunen.

40 sekunder senere holdt hjemmepublikum pusten. Tommy Kristiansen fikk skutt fra kanten. Buitenhuis dyttet pucken videre i stolpen, før den ble liggende på streken. Martin Lefebvre kom i full fart for å pirke gummiskiva over linja, men nådde ikke frem i tide. Storhamar slapp med skrekken.

En jevnspilt periode endte målløs.

Stilnet hjemmepublikum

Hjemmelaget fikk den beste starten på andre periode. De holdt presset oppe i offensiv sone og kom til flere muligheter.

Etter en god Storhamar-mulighet, gikk det ikke mange sekundene før pucken lå i målet på den andre siden.

Lefebvre sendte Oilers i ledelsen da han mottok pucken ved bakre stolpe og omsider fikk dyttet den over linja. 0-1, og med det ble det stille i "fjøset":

0-1: Etter noen gode Storhamar-minutter, var det Oilers som kunne juble. Foto: Beate Oma Dahle

I minuttene som fulgte hadde de flere muligheter til å øke ledelsen, men Buitenhuis ville ikke plukke flere pucker ut av eget bur. Han stengte igjen.

Storhamar-spiller Simen André Edvardsen kunne, og kanskje burde, ulignet da han på bakre stolpe fikk stå helt alene og avslutte. 22-åringens forsøk på å vippe pucken inn ble stoppet av Holm. Målvakten, som har startet finalene på glimrende vis, fikk beinet opp i tide. En klasseredning!

– Det er kampens høydepunkt til nå, sa Marius Skjelbæk i TV 2-studioet.

– Han har flere kampvinnende redninger. Han er helt unik for oss, sier Daniel Bøen Rokseth.

Holm måtte i aksjon flere ganger de neste minuttene, men uansett hvor skuddene kom fra og hvem som prøvde seg var det nytteløst. Buret var stengt.

Buitenhuis vartet også opp med en knallgod redning. Steven Whitney ble spilt opp av Dan Kissel. Han klinte til og var nære scoring, men sisteskansen fikk stoppet forsøket.

Sondre Bjerke fikk to minutter utvisning for hekting. Storhamar spilte periodens siste minutt i undertall.

I sluttsekundene var Storhamars målvakt igjen avgjørende. Kissel sitt skudd var godt, men igjen reddet sisteskansen.

NY SEIER: Stavanger Oilers-trener Todd Bjorkstrand har tatt de to første stikkene i finalens trenerduell. Foto: Carina Johansen

Kapteinen utlignet

Storhamar måtte score i tredje periode, men det var ingen enkel oppgave med den formen Oilers-målvakt Henrik Holm er i.

Etter at Holm hadde reddet to nye skudd, klarte Patrick Thoresen det som så nesten umulig ut. Hærførerens backhandavslutning resulterte i utligning. 1-1.

Oilers hadde flere gode muligheter i minuttene som fulgte. Østby, Whitney og Kissel prøvde seg, men lyktes ikke.

Josh Nicholls fikk to minutter utvisning for interference. Den skulle vise seg å bli avgjørende.

I overtallet fant Whitney nettmaskene. Målsniken ble spilt fint frem av Kissel, og sendte pucken i krysset. Igjen ble det stille i CC Amfi.

Det ble en neglebitende avslutning på den andre finalekampen.

Storhamar kastet alle menn frem i forsøket på å utligne, men godt forsvar- og keeperspill sørget for at Oilers til slutt kunne juble.

Etter kampslutt brøt det ut en heftig slåsskamp nede ved Oilers-målet.