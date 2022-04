A$AP Rocky i varetekt i forbindelse med skyting i 2021

Rakim Mayers, bedre kjent under artistnavnet Asap Rocky, ble pågrepet onsdag av politiet, det melder NBC News. Advokaten til Mayers, Alan Jackson, bekrefter at klienten hans er arrestert.

Asap Rocky var på dette tidspunktet på flyplassen LAX etter en ferie på Barbados med den gravide partneren Rihanna.

Begrunnelsen for pågripelsen skal henge sammen med en skyting som skjedde i november 2021.

Artisten har tidligere vært under etterforskning av politiet i Los Angeles for skytingen som tok sted 6. november. Ifølge politirapporter skal offeret for skytingen ha fortalt at Mayers skjøt mot ham tre til fire ganger og mener at det ene skuddet streifet hånden hans. Det skriver NBC News.

