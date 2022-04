Har trent med Macron-dobbeltgjenger

Høyrepopulisten Marine Le Pen ligger 8 prosentpoeng bak Macron på gjennomsnittet av meningsmålingene før søndagens presidentvalg i Frankrike.

For fem år siden gjennomførte hun en elendig debatt mot Macron og avslørte store kunnskapshull. Hun blandet sammen navn på store franske selskaper, og armbevegelsene hennes ble til «memes» på sosiale medier.

– Jeg var for aggresiv. Jeg tar ansvar for det og leter ikke etter unnskyldninger, sier hun til avisa Les Echos.



Hun innrømmer at hun gjorde flere strategiske feil. Le Pen valgte å angripe Macron, i stedenfor å snakke om egen politikk. Onsdag kveld må hun overbevise velgerne om at hun er «presidentaktig» nok.

Har trent

I tillegg hadde hun sterk migrene, som også forstyrret synet. Denne gangen har hun hvilt mye før debatten. En hemmelig høytstående byråkrat, som sympatiserer med Le Pens parti og politikk, har vært motstander under debatt-øvelser.



Han har mye av den samme bakgrunnen som Macron, og har gått på eliteskolen ENA, som Macron har gjort. Han skal også ha en fysisk likhet med presidenten og blir kalt en Macron-kloning. Det er fortsatt tabubelagt å stemme på Le Pen, selv om hun langt på vei har «avdemonisert partiet». Derfor holdes navnet hans hemmelig.

KAN SNU VALGKAMPEN: Presidentdebatten kan få innflytelse på valgkampen til både Emmanuel Macron og Marine Le Pen. I to og en halv time i kveld skal de duellere mot hverandre politisk. Foto: NICOLAS TUCAT

Presidenten har tonet ned sine forberedelser og har blant annet holdt regjeringskonferanse som vanlig. Hans utfordring i kveld er å bli oppfattet som nær velgerne, og ikke belærende og arrogant.

Det står mest på spill for Le Pen, som ligger under på meningsmålingene. Selv om hun ligger et stykke bak er det ikke umulig for henne å vinne, selv om Macron er favoritt. I denne valgkampen har hun smilt seg gjennom selfie på selfie med velgerne, og lagt vekk på å føre en positiv valgkamp.

Det er fortsatt mange usikre velgere og mange velgere som sier de kommer til å sitte hjemme eller stemme blankt.

Farger og kameravinkler

Ingenting er tilfeldig under en presidentdebatt. Det er første og siste gang de to presidentkandidatene møter hverandre til duell. Seertallene og strømmetallene er ventet å bli over 16 millioner.

I dagesvis har valgkamp-teamene forhandlet om temperaturen i studio, farger på dekoren, temaene og mange andre detaljer. Temperaturen er satt til 19 grader og temaenes rekkefølge er avgjort ved loddtrekning.



Åtte temaer i alt og det starter med kjøpekraft og fortsetter med utenrikspolitikk. Alt overvåkes av 42 TV-kameraer. Debatten kommer til å vare minst to og en halv time.



To programledere passer tiden og skifter tema, ellers debatterer de to kandidatene bare med hverandre.