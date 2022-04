Vil ha Bratseth fjernet fra Rosenborg-styret

Supportere vil ha Rosenborg-legendens posisjon som styremedlem under lupen på klubbens årsmøte onsdag i neste uke.

I forkant er det stilt mistillitsforslag mot 61-åringen, noe som kom frem i årsmeldingen til Rosenborg.

«At Rune Bratseth har sterke følelser for Rosenborg Ballklub er ikke noe vi trekker i tvil. Samtidig er han også den ved siden av avtroppende styreleder som har sittet gjennom en særdeles negativ periode med utvikling for klubben, uten at vi kan se ett eneste spor av positive bidrag som kunne endre på denne retningen», står det i mistillitsforslaget.

– Det har gått fra drapstrusler, som jeg fikk på en podkast som de hadde, via påstander om lekkasje fra styremøtet, som er blank løgn, og til det her. Så det går i riktig retning, sier Bratseth med et glimt i øyet til TV 2.

Skal gi seg

61-åringen vil utover det ikke kommentere saken, og viser til et intervju han har gjort med lokale Adresseavisen, som omtalte saken først.

Avisen skriver at Bratseth også er «tydelig på at budskapet han kommer med har en alvorlig undertone».

– Begrunnelsen i dette forslaget gir ingen mening. De bygger kun på antakelser og påstander. Jeg tror mange, blant annet mediene, kan skrive under på at mitt engasjement går langt utover det å sitte i styremøter, sier 61-åringen til avisen.

Bratseth påpeker videre overfor avisen at han er inne i sin siste periode og kommer til å tre til side neste år.

Slik svarer de

Kyrre Rødsjøsæter er en av forslagsstillerne, og avviser at de har tilknytning til den nevnte podkasten. Personen bak podkasten har i etterkant beklaget til Bratseth, skriver Adresseavisen.

Rødsjøsæter er en del av medlemsgrupperingen Falkenkameratene.

I desember gikk 58 medlemmer i gruppen sammen om et brev der budskapet var at hele styret måtte stille plassene sine til disposisjon. Til slutt endte det opp med 375 signaturer på brevet.

– Hvorfor vil dere ha akkurat Rune Bratseth fjernet?

– Flere av de styremedlemmene er blitt innstilt til gjenvalg av valgkomiteen, og det ønsker vi ikke å gå imot, svarer Rødsjøsæter til TV 2.

Han påpeker at Ivar Koteng og Rune Bratseth er de som har sittet hele perioden etter at Kåre Ingebrigtsen forlot klubben, og at klubben i har hatt en negativ, sportslig utvikling de siste årene.

– Styreleder Ivar Koteng gir seg, og da er det også naturlig at Rune Bratseth tar det ansvaret og lar det nye styret få starte på nytt med ny giv og entusiasme. Spesielt siden han har vært det fotballfaglige alibiet under de tre siste treneransettelsene og prosessene som ledet dit. Rosenborg driver prestasjonsidrett, og det må også gjelde styret slik at hele klubben er opptatt av prestasjon og vi har en rød tråd fra topp til bunn.

GA SEG: Ivar Koteng kunngjorde i vinter at han ikke ville stille til gjenvalg som styreleder i klubben. Foto: Ole Martin Wold

I mistillitsforslaget refses Bratseth for «passivitet». Rødsjøsæter viser til at Ivar Koteng har vært ansiktet utad.

– Også i de tilfeller der man skulle tro at en tidligere sportsdirektør har bedre svar rundt det fotballmessige. Han er den vi forventer mest av – og ser minst fra. Nå går Ivar ut, og da er det også praktisk at Rune går ut så vi får en «reset» med nye medlemmer. Samtidig er det også et klart varsko til styret om hva som kan skje om de vanskjøtter vervene sine over tid, mener Rødsjøsæter.

Trenerfeide

I mistillitsforslaget mot Bratseth står det at Rosenborg «slapp, mye pga. hans tungtveiende synspunkter, fra oss en trener som Nordens største klubb begjærlig snappet opp».

Da siktes det til Milos Milojevic, som var i samtaler med Rosenborg og senere endte opp i Malmö. Bratseth bekreftet til TV 2 i desember at han var skeptisk til den serbiske treneren.

– Stemmer det at du var skeptisk til Milos Milojevic?

– Det kan jeg bekrefte, det er ikke farlig. Er ikke det lov?

– Hva handlet skepsisen om?

– Det trenger jeg ikke si noe om, det forklarte jeg i møtet. Mer enn det har ikke skjedd, svarte Bratseth den gangen.

– Milojevic fikk sparken i Hammarby etter turen til Trondheim. Hva tenker du om Rosenborgs håndtering av den saken?

– Det må du ta med Micke (Dorsin) eller Ivar (Koteng), det er de som uttaler seg om trenerjakten. Men jeg kan bekrefte at jeg fra dag 1 var skeptisk til det forslaget. Det må være legitimt å være det. Jeg er én stemme i det styret, ikke mer.