Depp forklarer seg om veien mot skilsmissen: – Mobbingen ble for mye

Depp kalte ekskonas anklager mot ham for fryktelige da han inntok vitneboksen i ærekrenkelsessaken han har reist mot henne da han inntok vitneboksen tirsdag.

– Konflikt og mobbing

Onsdag fortsetter han forklaringen, og han forteller om sin opplevelse av ekteskapet med Heard. Han forteller om høyt alkoholkonsum hos dem begge, samt mye konflikt, kritikk og hets om ham som far og mann.

– I sin frustrasjon slo hun. Det begynte meg et klaps eller et dytt. Det kunne begynne med å kaste en fjernkontroll mot hodet mitt, eller kaste et vinglass på meg, sier han.

– Det var også små fornærmelser, umodne angrep. Mobbingen ble rett og slett for mye å håndtere, sier han under rettssaken onsdag. Han beskriver at han ofte gikk å gjemte seg på badet.

– Hvorfor ble du hos henne?

– Det er komplisert å svare på. Det er sikkert relatert til at min far tok imot mye vold fra min mor. Det har også sikkert noe med at jeg hadde et vakkert forhold til Vanessa Paradis, moren til mine barn, i 14, 15 år, sier han.

– Jeg ville vel ikke feile, sier han.

Konflikt rundt avrusning

Han snakker videre om episoder med rus og pille- og alkoholmisbruk, og forsøk på avrusning fra smertestillende medisiner han var avhengig av. Han skulle reise på et behandlingsopplegg alene, men Heard insisterte på å bli med.

– Da abstinensene satte inn sa jeg til Heard at jeg trengte medisinene mine, men hun sa det ikke var tid for det. Jeg forsøkte å forklare at det ikke dreide seg om klokken, forklarer han.

– Da var jeg på mitt laveste nivå noen sinne. Jeg tryglet om medisiner. Jeg satt på sofaen og tårene rant nedover ansiktet mitt, og tryglet: Vær så snill, vær så snill, men hun avviste meg helt, sier han.

Amber Heard i samtale med advokatene sine under rettssaken onsdag. Foto: EVELYN HOCKSTEIN

Han sa at det ble slutten på det avrusningsforsøket, og sa til behandlingsstedet at neste gang måtte han komme alene.

Mishandlingspåstander

Årsaken til at Depp har anmeldt henne for ærekrenkelser, er et innlegg om konemishandling som hun skrev i 2018, og som sto på trykk i Washington Post. Her blir ikke Depp nevnt ved navn, men Depp og forsvarerne hans mener at hun gjengir de samme anklagene hun kom med i 2016.

Så langt i rettssaken har Depps venner, slektninger og medarbeidere vitnet til Depps fordel. De har anklaget Heard for å være den aggressive parten i forholdet.

Men juryen har også sett tekstmeldinger der Depp omtaler Heard i et vulgært språk, og forsvarerne hennes hevder at Depp både mishandlet henne og utsatte hennes for overgrep. De sier også at det ofte skjedde da han hadde drukket så mye at han senere fikk «black-out».

Mistet stjernestatus

Tirsdag forklarete Depp at han etter skilsmissen har Depp opplevd at han er blitt langt mindre ettertraktet som skuespiller, og at anklagene mot han om mishandling ble spredt som en sannhet på sosiale medier over hele verden.

– Det har vært seks vanskelige år. Det er veldig rart at man en dag er Askepott så å si, og så, i løpet av 0,6 sekunder er du Quasimodo, sa Depp.

– Jeg er besatt av sannheten. I dag er faktisk den første dagen jeg har hatt mulighet til å snakke om denne saken, sa Depp, som også uttrykte bekymring for hvordan anklagene påvirker barna hans.

Ble mishandlet som barn

Etter å ha avvist Heards framstilling av forholdet, fortalte Depp om barndommen sin og den mishandlingen han selv skal ha blitt utsatt for fra sin egen mor.

Han sa også at Heard var «for god til å være sann» da de giftet seg i 2015, men at hun i løpet av halvannet år ble en helt annen.

Onsdag tegner Depp et bilde av en kone som var svært kontrollerende, og som selv ruset seg. På deres egen bryllupsfest ble det konsumert både alkohol og narkotika som MDMA. Selv hevder Depp at han kun røykte marihuana.