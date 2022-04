To personer skadd etter å ha hoppet ut av buss i fart

To personer er involvert i en ulykke med en buss i Drammen. Da bussjåføren skulle ut og undersøke en feilmelding, begynte bussen å trille.

Sør-Øst politidistrikt meldte om hendelsen klokken 17.35.

– Det som har skjedd er at bussjåføren stanset på et busstopp, og fikk en feilmelding. Sjåføren måtte da ut og undersøke dette nærmere, og da begynte bussen å trille, opplyser operasjonsleder i Sør-Øst politidistrikt Marius Fosvold til TV 2.

Da bussen begynte å trille, begynte de rundt 10 passasjerene å hoppe ut av bussen i fart.

– To av passasjerene er lettere skadd - en har noen skrubbsår etter å ha truffet asfalten, og en annen fikk foten kjørt over av et av bussens hjul, sier Fosvold.

De øvrige passasjerene skal være fysisk uskadd. Bussen trillet rundt 100 meter, før den havnet utfor veien og kjørte ned i en grøft.

– Det er egentlig utrolig at dette har gått så bra, og at bussen ikke traff noen andre, sier operasjonslederen.

Politiet oppretter sak og kommer til å etterforske årsaken til hendelsen. Statens havarikommisjon for transport er også varslet.