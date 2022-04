Slik fungerer missil-systemet Norge sender til Ukraina: – Veldig effektivt

Mistral-luftvernsystemet skal fases ut, men Sjøforsvaret lover at ukrainske styrker vil få god bruk for våpenet i møte med invasjonshæren.

– Det er meningen at det skal være enkelt i bruk, sier orlogskaptein Tom Kismul, mens han peker og viser frem de to Mistral-treningsmissilene som står på dekket til minesveiperen «KNM» Otra.

Skipet ligger til kai ved Sjøforsvaret sin base på Haakonsvern, og TV 2 har fått komme om bord i anledning Norge sin våpenforsendelse til Ukraina.

Onsdag kunne nemlig regjeringen melde at de har sendt et hundretalls Mistral-luftvernsystem med mål om å styrke den ukrainske forsvarsevnen i møte med invasjonshæren.

– Dette er et luftvernsystem, som er ment til egenbeskyttelse mot fly, helikoptre og droner. Det er et varmesøkende missil, som vil følge varmekilden til målet, sier Kismul.

SKIP: Mistral-missilene som er festet på skipet er ikke de samme som Norge har sendt til Ukraina. Bruken er likevel lik. Foto: Tor Henning Flaatten / TV 2

Det er viktig å nevne at våpnene som er sendt til Ukraina er en mobil Mistral-versjon, som kan klappes sammen, bæres og monteres på få minutter. Selve missilet og bruken er dog helt lik som på skipet.

Slik virker det

Mistral-systemet ble utviklet av den franske produsenten MBDA på 90-tallet, og har blitt solgt til 20-30 europeiske nasjoner.

Det norske Sjøforsvaret kjøpte våpnene kort tid etter, og har brukt det helt til dags dato.

– Hvordan fungerer dette, sånn helt konkret?

– Operatøren sikter på et mål, og aktiverer systemet slik at den infrarøde sensoren fanger inn varmekilden. Da får operatøren en pipetone på øret, og kan fyre missilet, sier orlogskapteinen, og fortsetter:

– Missilet går deretter ut, og akselererer til en fart på 2,5 ganger lydens hastighet i løpet av to sekunder. Innen tre til fem sekunder er målet tilintetgjort.

VARMESØKENDE: En fransk soldat trener med Sol-Air Mistral-systemet i oktober, 2021. Foto: JODY AMIET / AFP

Kan brukes straks

Kismul forteller at Mistral-systemet er godt kjent blant internasjonale styrker, og at det er veldig simpelt i bruk. Ergo skal det ikke være noe problem for ukrainske styrker å ta det i bruk sporenstreks.

– Det ligner på andre tilsvarende «manpads» og kortholds luftvernsystemer. Dette kan læres og brukes innen kort tid.

Selv har orlogskapteinen lang erfaring som instruktør på nettopp dette våpenet.

Han tror ukrainske styrker vil få god bruk for de nye systemene, særlig til egenbeskyttelse av bakkemannskap mot helikoptre, rekognoseringsdroner og andre systemer.

– Hvor effektivt vil dette være for dem, tror du?

– Dette vil være veldig effektivt for beskyttelse mot lufttrusler, sier han, og legger til at forsendelsene ikke vil svekke Norges egen stridsevne nevneverdig.

INSTRUKTØR: Orlogskaptein Tom Kismul i Sjøforsvaret er godt kjent med Mistral-systemene, etter årevis med opplæring av mannskaper. Foto: Tor Henning Flaatten / TV 2

Ikke utdatert system

Norge har faktisk bestemt at dette Mistral-systemet skal fases ut, og erstattes med nyere teknologi.

Forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) forsikrer likevel om at det ikke er avleggse stridsmidler som sendes til unnsetning.

– På ingen måte. Vi må hele tiden gjøre avveininger for egen forsvarsevne og det å stille våpen til disposisjon for Ukraina. Dette er et potent våpen som vil ha betydning, så vi mener det er et godt bidrag, sier Gram til TV 2.

Han vil ikke svare på om Norge kommer til å sende mer våpen i nær fremtid, men sier regjeringen hele tiden gjør løpende vurderinger på hva man kan sende.

HJELP: Forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) sier regjeringen gjør løpende vurderinger etter hvert som situasjonen i Ukraina utvikler seg. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

– Krigen utvikler seg raskt. Hvis man skal sende mer, så haster det jo ganske mye?

– Ja, og dette bidraget er allerede sendt til Ukraina, slik at det nå kan tas i bruk, sier Gram.

Regjeringen har tidligere besluttet å donere til sammen 4000 panservernraketter og flere typer beskyttelsesutstyr og annen soldatutrustning.

Flere andre land gir også våpen og annet materiell, inkludert Sverige, Danmark, Finland, Nederland, Tyskland og de baltiske landene.